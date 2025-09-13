Esprit, n° 323 : "Barbarie ou socialisme" (dir. Jonathan Chalier & Michaël Fœssel)
Dans un contexte où l’économie est abandonnée à des prédateurs et la démocratie à des dictateurs élus, la manière dont le socialisme associe émancipation politique et transformation des rapports sociaux pourrait constituer un antidote à la barbarie qui vient. Ce dossier, coordonné par Jonathan Chalier et Michaël Fœssel, plaide pour une nouvelle articulation entre réflexivité sociale et défense de la démocratie. À lire aussi dans ce numéro : Le génocide de Srebrenica toujours nié ; La fascination du pouvoir ; Entretien avec les frères Dardenne ; Victoria Amelina, vivre d’un seul souffle ; La déprise de Carlo Ossola ; L’Europe concrète de Jacques Delors.
Sommaire
Éditorial
Un cap pour l’Europe Esprit
À plusieurs voix
Un indicible espoir ? Jacques Caroux
Le génocide de Srebrenica toujours nié Muamer Džananović
Une classe politique à bout de souffle Gilles Bataillon
Coup de rabot sur le Pass’Sport Louis Andrieu
Le philosophe MacIntyre est mort Ostiane Lazrak
Barbarie ou socialisme
Barbarie ou socialisme Jonathan Chalier · Michaël Fœssel
Représenter les sans-pouvoir Axel Honneth
Social-démocratie par gros temps Bruno Karsenti
Le socialisme est une fête Clémentine Autain · Paul Magnette
Varia
Victoria Amelina, vivre d’un seul souffle Krzysztof Czyżewski
La fascination du pouvoir Vincent Martigny
Cinq solitudes, cinq renaissances. Jeunes mères de Jean-Pierre et Luc Dardenne Jean-Pierre et Luc Dardenne · Élise Domenach
Cultures
Chroniques
La déprise de Carlo Ossola Benedetta Papasogli
L’Europe concrète de Jacques Delors Laurent Warlouzet
Par autan, le dernier geste dramaturgique de François Tanguy Emmanuelle Saulnier-Cassia
Recensions
Il nous reste la foi d'Olivier-Thomas Venard Paul Thibaud
Israël, de la crise à la tragédie. Journal de l’année 2023 de Saul Friedländer Benjamin Caraco
Comment parler de l’Ukraine en guerre ? Informer, raconter, résister sous la direction de Pierre Bayard, Jean-Louis Fournel et Constantin Sigov Eugène Berg
Le réveil stratégique. Essai sur la guerre permanente de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer Elies Gibrine
La constitution au xxie siècle. Histoire d’un fétiche social de Lauréline Fontaine Matthieu Febvre-Issaly
Mythe et langage. Remarques sur Le Rameau d’or de Ludwig Wittgenstein Bernard Traimond
L’amour des lieux. Topophilie, topophobie, topocide de Thierry Paquot David Le Breton
La terre, notre milieu d'Augustin Berque Thierry Paquot
De pierre et d’encre. Livre & architecture d'Anne Kupiec Thierry Vilpou
Chagrin d’un chant inachevé. Sur la route de Che Guevara de François-Henri Désérable Mattéo Scognamiglio
Féerie, ma perte de Paloma Hermina Hidalgo Pauline de Toffoli
L’abîme et autres récits de Sadegh Hedayat Jean-Paul Gavard-Perret
Les profanateurs. Journal 1971-2015 de Jacques Henric Jean-Paul Gavard-Perret
Capsule Bakary de Sébastien Smirou Jean-Paul Gavard-Perret
Mounier, actualité d’une pensée.