Esprit, n° 323 : "Barbarie ou socialisme" (dir. Jonathan Chalier & Michaël Fœssel)

Dans un contexte où l’économie est abandonnée à des prédateurs et la démocratie à des dictateurs élus, la manière dont le socialisme associe émancipation politique et transformation des rapports sociaux pourrait constituer un antidote à la barbarie qui vient. Ce dossier, coordonné par Jonathan Chalier et Michaël Fœssel, plaide pour une nouvelle articulation entre réflexivité sociale et défense de la démocratie. À lire aussi dans ce numéro : Le génocide de Srebrenica toujours nié ; La fascination du pouvoir ; Entretien avec les frères Dardenne ; Victoria Amelina, vivre d’un seul souffle ; La déprise de Carlo Ossola ; L’Europe concrète de Jacques Delors.

Sommaire

Éditorial

Un cap pour l’Europe Esprit

À plusieurs voix

Un indicible espoir ? Jacques Caroux

Le génocide de Srebrenica toujours nié Muamer Džananović

Une classe politique à bout de souffle Gilles Bataillon

Coup de rabot sur le Pass’Sport Louis Andrieu

Le philosophe MacIntyre est mort Ostiane Lazrak



Barbarie ou socialisme

Barbarie ou socialisme Jonathan Chalier · Michaël Fœssel

Représenter les sans-pouvoir Axel Honneth

Social-démocratie par gros temps Bruno Karsenti

Le socialisme est une fête Clémentine Autain · Paul Magnette

Varia

Victoria Amelina, vivre d’un seul souffle Krzysztof Czyżewski

La fascination du pouvoir Vincent Martigny

Cinq solitudes, cinq renaissances. Jeunes mères de Jean-Pierre et Luc Dardenne Jean-Pierre et Luc Dardenne · Élise Domenach

Cultures



Chroniques

La déprise de Carlo Ossola Benedetta Papasogli

L’Europe concrète de Jacques Delors Laurent Warlouzet

Par autan, le dernier geste dramaturgique de François Tanguy Emmanuelle Saulnier-Cassia

Recensions

Il nous reste la foi d'Olivier-Thomas Venard Paul Thibaud

Israël, de la crise à la tragédie. Journal de l’année 2023 de Saul Friedländer Benjamin Caraco

Comment parler de l’Ukraine en guerre ? Informer, raconter, résister sous la direction de Pierre Bayard, Jean-Louis Fournel et Constantin Sigov Eugène Berg

Le réveil stratégique. Essai sur la guerre permanente de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer Elies Gibrine

La constitution au xxie siècle. Histoire d’un fétiche social de Lauréline Fontaine Matthieu Febvre-Issaly

Mythe et langage. Remarques sur Le Rameau d’or de Ludwig Wittgenstein Bernard Traimond

L’amour des lieux. Topophilie, topophobie, topocide de Thierry Paquot David Le Breton

La terre, notre milieu d'Augustin Berque Thierry Paquot

De pierre et d’encre. Livre & architecture d'Anne Kupiec Thierry Vilpou

Chagrin d’un chant inachevé. Sur la route de Che Guevara de François-Henri Désérable Mattéo Scognamiglio

Féerie, ma perte de Paloma Hermina Hidalgo Pauline de Toffoli

L’abîme et autres récits de Sadegh Hedayat Jean-Paul Gavard-Perret

Les profanateurs. Journal 1971-2015 de Jacques Henric Jean-Paul Gavard-Perret

Capsule Bakary de Sébastien Smirou Jean-Paul Gavard-Perret

Mounier, actualité d’une pensée.