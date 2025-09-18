Antonio Stramaglia, Pascale Derron, Jean Terrier, À l'aube du roman. La fiction narrative au siècle d'Auguste
Le cœur de notre documentation sur le roman grec et romain semble débuter de manière soudaine avec les premiers siècles après J.-C. ; mais une efflorescence si vaste et diversifiée ne peut pas avoir surgi ex nihilo. Le dossier tant papyrologique qu'iconographique, ainsi que d'autres éléments jusqu'ici sous-estimés, supposent une large circulation de formes romanesques variées et de procédés narratifs bien établis avant l'apparition des romans qui nous ont été livrés par les manuscrits médiévaux; et cette fiction hétéroclite a pris son essor à l'époque d'Auguste et de ses successeurs immédiats, soit approximativement entre le milieu du 1er siècle avant J.-C. et le milieu du 1er siècle après J.-C. Ces Entretiens abordent ce vaste cadre, pour mettre en lumière une étape fondamentale dans l'histoire de la littérature narrative occidentale.
Table des matières :
Préface par Pierre Ducrey
Introduction par Antonio Stramaglia
I. Consuelo Ruiz-Montero
Ancient fiction before the century of Augustus.
Discussion
II. Antonio Stramaglia
Un ciclo di novelle nella Roma di Augusto
Illustrazioni
Discussion
III. María Paz López Martínez
Fiction in a multicultural context: the papyri of the earlier Greek novels
Discussion
IV. Francesca Maltomini
Vettori materiali e contesti di fruizione della narrativa greca fra I sec. a. C. e I sec. d. C.
Discussion
V. Nikoletta Kanavou
Early comic and satirical intertexts of the Greek novels
Discussion
VI. Stephen J. Harrison
Augustan epic models for narrative patterns in the Latin novels
Discussion
VII. Stefan Tilg
Theorien zur Figur im ersten vor- und nachchristlichen Jahrhundert: ein Schlüssel zum antiken Roman?
Discussion
VIII. Jane L. Lightfoot
Fiction and apocalyptic
Discussion
IX. Danielle Van Mal-Maeder
À l’aube du roman : techniques du récit dans la littérature latine de l'époque augustéenne
Discussion
Index