Antonio Stramaglia, Pascale Derron, Jean Terrier, À l'aube du roman. La fiction narrative au siècle d'Auguste

Le cœur de notre documentation sur le roman grec et romain semble débuter de manière soudaine avec les premiers siècles après J.-C. ; mais une efflorescence si vaste et diversifiée ne peut pas avoir surgi ex nihilo. Le dossier tant papyrologique qu'iconographique, ainsi que d'autres éléments jusqu'ici sous-estimés, supposent une large circulation de formes romanesques variées et de procédés narratifs bien établis avant l'apparition des romans qui nous ont été livrés par les manuscrits médiévaux; et cette fiction hétéroclite a pris son essor à l'époque d'Auguste et de ses successeurs immédiats, soit approximativement entre le milieu du 1er siècle avant J.-C. et le milieu du 1er siècle après J.-C. Ces Entretiens abordent ce vaste cadre, pour mettre en lumière une étape fondamentale dans l'histoire de la littérature narrative occidentale.

Table des matières :

Préface par Pierre Ducrey

Introduction par Antonio Stramaglia

I. Consuelo Ruiz-Montero

Ancient fiction before the century of Augustus.

Discussion

II. Antonio Stramaglia

Un ciclo di novelle nella Roma di Augusto

Illustrazioni

Discussion

III. María Paz López Martínez

Fiction in a multicultural context: the papyri of the earlier Greek novels

Discussion

IV. Francesca Maltomini

Vettori materiali e contesti di fruizione della narrativa greca fra I sec. a. C. e I sec. d. C.

Discussion

V. Nikoletta Kanavou

Early comic and satirical intertexts of the Greek novels

Discussion

VI. Stephen J. Harrison

Augustan epic models for narrative patterns in the Latin novels

Discussion

VII. Stefan Tilg

Theorien zur Figur im ersten vor- und nachchristlichen Jahrhundert: ein Schlüssel zum antiken Roman?

Discussion

VIII. Jane L. Lightfoot

Fiction and apocalyptic

Discussion

IX. Danielle Van Mal-Maeder

À l’aube du roman : techniques du récit dans la littérature latine de l'époque augustéenne

Discussion

Index