Nicolas Tixier, Carlotta Darò, Jean-Paul Thibaud (dir.), L'écoute des mondes

L’écoute des mondes explore la puissance du sonore à travers neuf textes issus de colloques de Cerisy et de deux autres inédits qui nous invitent à une traversée auditive en trois temps : l’écoute des paysages, l’écoute de l’autre et l’écoute audio-visuelle.

Ces approches montrent que l’écoute n’est jamais passive : elle est correspondance, enquête, empathie. Elle brouille les frontières entre sujet et objet pour faire advenir une connaissance ambulatoire du monde à la fois immédiate et profonde.

Cet ouvrage est une invitation à tendre l’oreille, à laisser le monde prendre possession de nous, et à découvrir ce qui persiste, la mémoire sonore, toujours prête à renaître.

Textes de Pascal Amphoux, Martin Barnier, Michel Benhaïem, Carlotta Darò, Nicolas Frize, Évelyne Gayou, Martin Laliberté, Pauline Nadrigny, Jean-Yves Petiteau, Patrick Romieu, Jean-Paul Thibaud.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…