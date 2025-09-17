Cultures et technologies de la réécriture du Moyen-Âge à aujourd’hui (Paris Nanterre)

Cultures et technologies de la réécriture

du Moyen-Âge à aujourd’hui

Nanterre – 15 octobre 2025

Salle des conseils du bâtiment Ricoeur (L), quatrième étage

Écrire, dans l’Occident moderne, c’est souvent réécrire un texte existant. Le colloque que nous nous proposons d’organiser contribuera à documenter la réalité souvent occultée du recyclage des textes littéraires, et à établir une connexion historique et conceptuelle entre ces pratiques et les phénomènes de viralité à l’ère numérique.

Des moines copistes médiévaux aux copypasta sur Internet, des recueils d’exempla aux publicistes qui recyclent leurs textes à travers la presse, du journalisme à la colle et aux ciseaux au copier/coller numérique, de la xylographie à l’OCR, de la formation rhétorique à la production de mèmes, de l’Argus de la presse aux boutons de partage sur les réseaux, une multitudes d’outils, d’usages, de normes constituent ce qu’on pourrait considérer comme une culture multiforme et pluriséculaire de la reprise textuelle.

Ces pratiques de lecture, d’écriture et de transmission doivent être considérées aussi bien dans leurs aspects cognitifs que matériels : ce sont des usages à la fois personnels et collectifs, qui prennent des formes multiples et sont rendus possibles par des techniques et des outils communs d’extraction et de réutilisation de fragments textuels. Il s’agira de considérer le phénomène de la réécriture comme le produit d’une configuration complexe qui peut s’analyser à plusieurs niveaux :

celui de la matérialité et des dispositifs sociotechniques qui participent au contrôle et à la régulation de l’attention, des hiérarchies et de la circulation des textes et de leurs contenus, en considérant les supports comme la feuille volante, le livre, le périodique, les ephemera, les carnets de citations et les recueils d’exemples, les tables des matières ou indice, la mise en page ; mais aussi les conditions pratiques de fabrication, d’usages et de manipulations de ces objets ;

celui des réseaux de communication et de leurs nœuds : le système postal, les lieux de sociabilité, de lecture et d’écriture, les ateliers de copistes, les kiosques ;

celui des pratiques sociales : le cadre législatif et moral, les traditions et coutumes propres à certains groupes et certaines professions et leur construction collective, l’éducation et la formation ;

celui de l’articulation entre les pratiques orales, scripturaires, éditoriales dans la transmission, la mémorisation, la diffusion des traces.

Plutôt que de proposer une série de monographies sur les pratiques de réécriture de tel ou tel auteur, il s’agira donc d’identifier des agencements collectifs permettant ces pratiques. Nous souhaiterions explorer sur le long terme la façon dont les innovations techniques, la standardisation des pratiques culturelles résultant de la professionnalisation et de la commercialisation des métiers de la culture et du livre, la structuration des réseaux de communication et de transport, mais aussi les évolutions des sociabilités, du cadre législatif et institutionnel, et des pratiques d’écriture ont contribué à structurer ces cultures du réemploi en littérature.

—

Programme

Accueil

9h00 – 9h15 : Accueil des participants

9h15 – 9h30 : Introduction de la journée

Session 1 : La réécriture comme outil de relecture et de circulation des textes

9h30 – 10h15 : Tiphanie Torres (Universitat Autònoma de Barcelona): Réécritures épiques en performance : Charlemagne dans l’Opera dei pupi sicilien

10h15 – 11h00 : Louis Pineau (Université Lumière Lyon 2): La réécriture des textes médiévaux au XVIIIe siècle dans la Bibliothèque universelle des romans (1775-1789) et les Fabliaux ou contes du XIIe et XIIIe siècles (1779-1781) de Le Grand d’Aussy

11h00 – 11h15 : Pause café

11h15 – 12h : Tomás Espino Barrera (Université du Luxembourg) Épigraphes littéraires et cultures de la réécriture (1750-1850)

12h – 13h30 : Déjeuner

Session 2 : La réécriture à l’épreuve des supports

13h30 – 14h30 : Stéphanie Dord-Crouslé (CNRS-IHRIM) et Sarah Mombert (ENS Lyon): La copie dans tous ses états. Représentations et pratiques de la copie au XIXe siècle, des journaux voleurs à Bouvard et Pécuchet.

14h30 – 15h15 : Clément Dessy (ULB): Réécriture et traduction : pratiques textuelles à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

15h15: Pause café

15h30 – 16h15 : James Vliexs (ULB et Paris Nanterre): La circulation de traductions littéraires dans les revues internationales de la fin-de-siècle

16h15 – 17h Sylvain Lesage (Université de Lille): Poly-graphies : le duplicateur stencil et les cultures du réemploi au XXe siècle

17h00 – 17h30: Discussion générale et clôture de la journée

Organisation

Guillaume Peureux et Julien Schuh



guillaume.peureux@parisnanterre.fr et julien.schuh@parisnanterre.fr

Plan du campus: https://www.parisnanterre.fr/plan-du-campus