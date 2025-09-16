Papiers & expérimentations végétales (Paris)
Programme
Matinée
8:30
Accueil du public
9:00
Ouverture de la journée
Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
Anne Regourd, CNRS, AFHEPP
Session 1 - Fibres locales : Expérimentations artistiques
Modération : Claire Bustarret
9:15
Laura Conill, Artiste-designeuse et papetière
Papiers contemporains – entre art et écologie
9:40
Lola Greenwich, Artiste papier / Artiste fibre
Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre
10:05
Chloé Persillet, Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien
Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme
10:30
Discussion
11:00
Pause
Session 2 - Table-ronde – Fibres locales : Expérimentations pour usages multiples
Modération : Nadine Dumain & Patrick Quignot
11:30
Pauline Munoz, Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en design – Jean-Jacques Louvet, Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumes – Pierre Vaxelaire, Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager
12:45
Présentation d’échantillons
13:15
Pause déjeuner
Après-midi
Session 3 - Divers usages de fibres extra-européennes
1. Usages rituels et dimension cosmologique
Modération : Anne Regourd
14:30
Frédéric Blanchard, Cayenne, Guyane (à distance)
Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie
14:45
Aline Hemond, Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA
Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle
15:10
Discussion
15:40
Pause
2. Usages industriels et manuscrits
Modération : Émilie Nguyen
16:10
Michaelle Biddle, Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)
Esparto and UK Paper Making
16:35
Diane Cusin, Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques
La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est
17:00
Discussion
17:30
Remerciements et clôture de la journée
Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
Lucie Moruzzis, Archives nationales, AFHEPP