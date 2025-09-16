Papiers & expérimentations végétales (Paris)

Programme

Matinée

8:30

Accueil du public



9:00

Ouverture de la journée

Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP

Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP

Anne Regourd, CNRS, AFHEPP

Session 1 - Fibres locales : Expérimentations artistiques

Modération : Claire Bustarret



9:15

Laura Conill, Artiste-designeuse et papetière

Papiers contemporains – entre art et écologie



9:40

Lola Greenwich, Artiste papier / Artiste fibre

Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre

10:05

Chloé Persillet, Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien

Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme

10:30

Discussion

11:00

Pause

Session 2 - Table-ronde – Fibres locales : Expérimentations pour usages multiples

Modération : Nadine Dumain & Patrick Quignot



11:30

Pauline Munoz, Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en design – Jean-Jacques Louvet, Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumes – Pierre Vaxelaire, Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager



12:45

Présentation d’échantillons



13:15

Pause déjeuner

Après-midi

Session 3 - Divers usages de fibres extra-européennes

1. Usages rituels et dimension cosmologique

Modération : Anne Regourd

14:30

Frédéric Blanchard, Cayenne, Guyane (à distance)

Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie

14:45

Aline Hemond, Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA

Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle

15:10

Discussion

15:40

Pause

2. Usages industriels et manuscrits

Modération : Émilie Nguyen



16:10

Michaelle Biddle, Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)

Esparto and UK Paper Making



16:35

Diane Cusin, Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques

La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est

17:00

Discussion



17:30

Remerciements et clôture de la journée

Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP

Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP

Lucie Moruzzis, Archives nationales, AFHEPP