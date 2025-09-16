Vie aquatique / Aquatic Life (MSH Clermont-Ferrand)
Programme Mardi 23 septembre
8h45-9h – Accueil et Inauguration du colloque par Mme Delphine Latour (directrice adjointe de la FR Eau), Mme Bénédicte Mathios (directrice du CELIS), Mme Magali Ginet (directrice de l’ED LLSHS) et de Mme Anne Bonis (GEOLAB).
9h-10h – Conférence inaugurale
Modération : Oriane Chevalier (CELIS/UCA)
Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE) - Mouiller la plume, tremper le regard et tentaculariser nos savoirs: émergence des humanités bleues
10h-10h30 – Pause café
10h30-12h – Introducing Unknown Biodiversity
Modération : Caroline Crépin-Davis (LRL/UCA)
Elly McCausland (Ghent University, Belgique) - “No one wants to read about a barnacle”: Reframing “uncharismatic” marine life in children’s literature
Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique) - From Shore to Floor: A Re-reading of Margaret Gatty’s Fluid Taxonomies
Hervé Goerger (Princeton University, États-Unis) - “Quelque mammifère aquatique inconnu jusque-là”: Sciences et imaginaires des mondes marins dans Vingt mille lieues sous les mers
12h-13h45 – Déjeuner.
—
13h45-15h15 – Écosophie : Penser une biodiversité (im)possible
Modération : Isabelle de Vendeuvre (ENS Ulm/ECLA)
Jonathan Paquette (Université de Montréal, Canada) - Penser sous l’eau : les (im)possibles conceptions des intelligences autres
Juliette Bessette (Université de Lausanne, Suisse) - Bathyspherae intacta : la catégorie de l’espèce potentielle
Véronique Joucla (CPGE Marseille) - La vie aquatique dans la première moitié du XVIIe siècle à travers le prisme terrien des conférenciers du Bureau d’Adresse : ichtyologie balbutiante et imaginaire triomphant
15h-15h15 – Pause café
15h15-16h45 – Anthropocene Threat: Transdisciplinary Perspectives
Modération : Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE)
Lieven Raymaekers (KU Leuven, Belgique) - The Complex Lives of Fish and Ships: Perceiving the Nonhuman in the Oceanic War Zone
Caroline Crepin-Davis (LRL/UCA) - “I am one of the handsomest wrecks upon the shore of literature”: The ship as a metaphor for the (broken) individual in Robert Louis Stevenson’s non-fictional work
Sam Lacquaye (KU Leuven, Belgique) - Exploitative Future: thoughts on oceanic life in The Pearl and The Old Man and the Sea
16h45-17h – Pause café
17h-18h – Eaux incontrôlables et catastrophes
Modération : Fanny Platelle (CELIS/UCA)
Charlotte Ladevèze (Centro Tedesco di Studi Veneziani, Italie) - « Fluvio-graphie » sous tension – La vie aquatique à l’épreuve des barrages hydroélectriques
Ulysse Roche (CELIS/UCA) - Traverser le fleuve en crue : catastrophes écologiques et amalgames sédimentaires dans Tandis que j’agonise de William Faulkner et « C’est qu’on est très pauvres » (Le Llano en flammes) de Juan Rulfo
18h-18h45 – Performance artistique – conférence
Modération : Florine Gouillon (Université Laval, Québec)
Eugénie Péron-Douté (CREM, Université de Lorraine) et Julien Ridouard (artiste) – Ineaudible
—
Mercredi 24 septembre
9h-10h – Conférence plénière
Modération : Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)
Greg Garrard (University of British Columbia, Canada) - What Do Killer Whales Want?
10h-10h30 – Pause café
10h30-12h – Monstres marins et mythologie sous-marine
Modération : Lieven Raymaekers (KU Leuven, Belgique)
Laurence Guy (Université Aix-Marseille) - Le monde aquatique dans les textes folkloriques russes (contes, bylines, sortilèges) : symbolique, étude lexicale et stylistique
Paolo Dias Fernandes (CELIS/UCA) - « C’est peut-être le Kelpie ». Les monstres des lacs : une tendre étrangeté
Claire Leforestier (Université Paris III-Sorbonne nouvelle) - La part des mythes océaniens dans le récit de Tavae Raioaoa Si loin du monde
12h-13h30 – Pause déjeuner
—
13h30-15h – Lectures tentaculaires : de l’épique à la zoopoétique
Modération : Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE)
Jacques Marckert (CELIS/UCA) - Sur un passage des Travailleurs de la mer : la polypomachie
Alain Romestaing (CELIS/UCA) - Variations poulpes : de quelques récits sur une vie aquatique à bras-le-corps
Bruno Anselmi Matangrano (ENS de Lyon) - Subjectivités aquatiques, intelligences tentaculaires : la représentation des consciences non-humaines chez Aline Valek, Vinciane Despret et Wilfried N’Sondé
15h-15h15 – Pause café
15h15-16h15 – Écouter la voix de l’eau
Modération : Patricia Viallet (CELIS/UCA)
Pascale Auraix-Jonchière (CELIS/UCA) - Ce que disent les eaux vives dans les écrits de George Sand : lecture sociopoétique et écopoétique
Katarzyna Jopa (INALCO) - « La parole mystérieuse de l’océan » dans Le gardien de phare de Henryk Sienkiewicz
16h15-16h30 – Pause café
16h30-18h30 – Enjeux mémoriels, culturels et sociopoétiques de l’eau
Modération : Alain Romestaing (CELIS/UCA)
Marc Bernardot (Aix-Marseille Université) - Le peuple sous l’océan. Des noyades de masse durant la Traite à l’utopie sous-marine de l’Atlantide noir
Franck Kemayou (Université Senghor, Égypte) - La grande messe de l'eau : exploration scientifique de l'interconnexion entre l'eau et le festival Ngondo au Cameroun
Muxuan SUN (LAMO/Nantes Université) - L’eau, lieu d’expiation et de commémoration : une approche sociopoétique du suicide par noyade chez Yu Dafu
Anna Żurawska (Université Nicolas Copernic, Pologne) - La vie aquatique des Acadiens. Le cas de la poésie
18h30-19h : Exposition artistique et littéraire au KAP
Organisation par Léa Contamine (GEOLAB), Han Ruike (CELIS), Alexandra Mora (CELIS) et Anaïs Tahri (GEOLAB)
20h : Dîner du colloque
—
Jeudi 25 septembre
9h15-10h15 – Conférence plénière
Introduction et modération : Anaïs Tahri (GEOLAB/UCA)
Aude Beauger (GEOLAB/UCA) - La vie « trépidante » des diatomées
10h15-10h30 – Pause café
10h30-12h – Poésie et vie sous-marine
Modération : Sam Lacquaye (KU Leuven, Belgique)
Patricia Viallet (CELIS/UCA) - « Des habitants de l’eau » : amorce d’une écopoétique (sub)aquatique chez B. H. Brockes
Iulian Toma (Université de Chypre) - André Breton, poète de la vie sous-marine
Edoardo Galmuzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) - Le règne aqua(poé)tique de Francis Ponge : formes et sons du monde sous-marin
12h-13h30 – Pause déjeuner
—
13h30-15h – Corps féminins et vie aquatique
Modération : Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)
Cecilia Rose (University of Exeter, Royaume-Uni) - A Fishy Tail: The Mermaids and Sirens of Edward Burne-Jones
Marie-Laure Delaporte (Université Paris Nanterre) - La sirène comme figure politique et artistique du milieu aquatique
Jutta Fortin (Universität Klagenfurt, Autriche) - Filles amphibies, filles perdues : Histoire d’Irène (2013) de Erri De Luca, Monologues de sourds (2014) de Camille Laurens
15h-15h20 – Pause café
15h20-17h20 – L’eau dans un dialogue entre les arts
Modération : Anne-Sophie Gomez (CELIS/UCA)
Davia Lagos (Université Paris Nanterre/HAR) - MOBILIS IN MOBILE : Art et plongée sous-marine expérimentation et création
Élise Jouhannet (Université Sorbonne Nouvelle) - Quel effet cela fait-il d’être un dauphin? Homo Delphinus, apnée et hybridation subaquatique au cinéma
Hala Habache (Université Paris Cité) - Une vie sous l’eau ? Union (imaginaire) du corps et de l’espace dans deux films de Jean Vigo : La natation par Jean Taris (1931) et L’Atalante (1934)
Jennifer Doreen Preuß (Ruhr University Bochum, Allemagne) - The Ocean Planet – Aquapoetic elements in Thirty Days (Star Trek: Voyager)
17h20-17h45 – Conclusion et Mots de clôture
—
Comité d’organisation
Oriane Chevalier (CELIS/UCA)
Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)
Florine Gouillon (Université Laval, Québec)
Anaïs Tahri (GEOLAB/UCA)
—
Comité scientifique
Éric Baratay, Yvan Daniel, Odile Gannier, Greg Garrard, Anne-Sophie Gomez, Bertrand Guest, Anne-Rachel Hermetet, Andreï Lazar, Béné Meillon, Diana Mistreanu, Marius Popa, Alain Romestaing, Isabelle de Vendeuvre, Pieter Vermeulen.
Avec le soutien de la Fédération de Recherche sur l’Eau (I-Site), du CELIS, de GEOLAB, de l’Ecole doctorale LLSHS et de l’Université de Louvain (KU Leuven).