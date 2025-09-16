Vie aquatique / Aquatic Life (MSH Clermont-Ferrand)

Programme Mardi 23 septembre

8h45-9h – Accueil et Inauguration du colloque par Mme Delphine Latour (directrice adjointe de la FR Eau), Mme Bénédicte Mathios (directrice du CELIS), Mme Magali Ginet (directrice de l’ED LLSHS) et de Mme Anne Bonis (GEOLAB).

9h-10h – Conférence inaugurale

Modération : Oriane Chevalier (CELIS/UCA)

Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE) - Mouiller la plume, tremper le regard et tentaculariser nos savoirs: émergence des humanités bleues

10h-10h30 – Pause café

10h30-12h – Introducing Unknown Biodiversity

Modération : Caroline Crépin-Davis (LRL/UCA)

Elly McCausland (Ghent University, Belgique) - “No one wants to read about a barnacle”: Reframing “uncharismatic” marine life in children’s literature

Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique) - From Shore to Floor: A Re-reading of Margaret Gatty’s Fluid Taxonomies

Hervé Goerger (Princeton University, États-Unis) - “Quelque mammifère aquatique inconnu jusque-là”: Sciences et imaginaires des mondes marins dans Vingt mille lieues sous les mers

12h-13h45 – Déjeuner.

—

13h45-15h15 – Écosophie : Penser une biodiversité (im)possible

Modération : Isabelle de Vendeuvre (ENS Ulm/ECLA)

Jonathan Paquette (Université de Montréal, Canada) - Penser sous l’eau : les (im)possibles conceptions des intelligences autres

Juliette Bessette (Université de Lausanne, Suisse) - Bathyspherae intacta : la catégorie de l’espèce potentielle

Véronique Joucla (CPGE Marseille) - La vie aquatique dans la première moitié du XVIIe siècle à travers le prisme terrien des conférenciers du Bureau d’Adresse : ichtyologie balbutiante et imaginaire triomphant

15h-15h15 – Pause café

15h15-16h45 – Anthropocene Threat: Transdisciplinary Perspectives

Modération : Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE)

Lieven Raymaekers (KU Leuven, Belgique) - The Complex Lives of Fish and Ships: Perceiving the Nonhuman in the Oceanic War Zone

Caroline Crepin-Davis (LRL/UCA) - “I am one of the handsomest wrecks upon the shore of literature”: The ship as a metaphor for the (broken) individual in Robert Louis Stevenson’s non-fictional work

Sam Lacquaye (KU Leuven, Belgique) - Exploitative Future: thoughts on oceanic life in The Pearl and The Old Man and the Sea

16h45-17h – Pause café

17h-18h – Eaux incontrôlables et catastrophes

Modération : Fanny Platelle (CELIS/UCA)

Charlotte Ladevèze (Centro Tedesco di Studi Veneziani, Italie) - « Fluvio-graphie » sous tension – La vie aquatique à l’épreuve des barrages hydroélectriques

Ulysse Roche (CELIS/UCA) - Traverser le fleuve en crue : catastrophes écologiques et amalgames sédimentaires dans Tandis que j’agonise de William Faulkner et « C’est qu’on est très pauvres » (Le Llano en flammes) de Juan Rulfo

18h-18h45 – Performance artistique – conférence

Modération : Florine Gouillon (Université Laval, Québec)

Eugénie Péron-Douté (CREM, Université de Lorraine) et Julien Ridouard (artiste) – Ineaudible

—

Mercredi 24 septembre

9h-10h – Conférence plénière

Modération : Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)

Greg Garrard (University of British Columbia, Canada) - What Do Killer Whales Want?

10h-10h30 – Pause café

10h30-12h – Monstres marins et mythologie sous-marine

Modération : Lieven Raymaekers (KU Leuven, Belgique)

Laurence Guy (Université Aix-Marseille) - Le monde aquatique dans les textes folkloriques russes (contes, bylines, sortilèges) : symbolique, étude lexicale et stylistique

Paolo Dias Fernandes (CELIS/UCA) - « C’est peut-être le Kelpie ». Les monstres des lacs : une tendre étrangeté

Claire Leforestier (Université Paris III-Sorbonne nouvelle) - La part des mythes océaniens dans le récit de Tavae Raioaoa Si loin du monde

12h-13h30 – Pause déjeuner

—

13h30-15h – Lectures tentaculaires : de l’épique à la zoopoétique

Modération : Béné Meillon (Université d’Angers – Présidente de l’EASLCE)

Jacques Marckert (CELIS/UCA) - Sur un passage des Travailleurs de la mer : la polypomachie

Alain Romestaing (CELIS/UCA) - Variations poulpes : de quelques récits sur une vie aquatique à bras-le-corps

Bruno Anselmi Matangrano (ENS de Lyon) - Subjectivités aquatiques, intelligences tentaculaires : la représentation des consciences non-humaines chez Aline Valek, Vinciane Despret et Wilfried N’Sondé

15h-15h15 – Pause café

15h15-16h15 – Écouter la voix de l’eau

Modération : Patricia Viallet (CELIS/UCA)

Pascale Auraix-Jonchière (CELIS/UCA) - Ce que disent les eaux vives dans les écrits de George Sand : lecture sociopoétique et écopoétique

Katarzyna Jopa (INALCO) - « La parole mystérieuse de l’océan » dans Le gardien de phare de Henryk Sienkiewicz

16h15-16h30 – Pause café

16h30-18h30 – Enjeux mémoriels, culturels et sociopoétiques de l’eau

Modération : Alain Romestaing (CELIS/UCA)

Marc Bernardot (Aix-Marseille Université) - Le peuple sous l’océan. Des noyades de masse durant la Traite à l’utopie sous-marine de l’Atlantide noir

Franck Kemayou (Université Senghor, Égypte) - La grande messe de l'eau : exploration scientifique de l'interconnexion entre l'eau et le festival Ngondo au Cameroun

Muxuan SUN (LAMO/Nantes Université) - L’eau, lieu d’expiation et de commémoration : une approche sociopoétique du suicide par noyade chez Yu Dafu

Anna Żurawska (Université Nicolas Copernic, Pologne) - La vie aquatique des Acadiens. Le cas de la poésie

18h30-19h : Exposition artistique et littéraire au KAP

Organisation par Léa Contamine (GEOLAB), Han Ruike (CELIS), Alexandra Mora (CELIS) et Anaïs Tahri (GEOLAB)

20h : Dîner du colloque

—

Jeudi 25 septembre

9h15-10h15 – Conférence plénière

Introduction et modération : Anaïs Tahri (GEOLAB/UCA)

Aude Beauger (GEOLAB/UCA) - La vie « trépidante » des diatomées

10h15-10h30 – Pause café

10h30-12h – Poésie et vie sous-marine

Modération : Sam Lacquaye (KU Leuven, Belgique)

Patricia Viallet (CELIS/UCA) - « Des habitants de l’eau » : amorce d’une écopoétique (sub)aquatique chez B. H. Brockes

Iulian Toma (Université de Chypre) - André Breton, poète de la vie sous-marine

Edoardo Galmuzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) - Le règne aqua(poé)tique de Francis Ponge : formes et sons du monde sous-marin

12h-13h30 – Pause déjeuner

—

13h30-15h – Corps féminins et vie aquatique

Modération : Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)

Cecilia Rose (University of Exeter, Royaume-Uni) - A Fishy Tail: The Mermaids and Sirens of Edward Burne-Jones

Marie-Laure Delaporte (Université Paris Nanterre) - La sirène comme figure politique et artistique du milieu aquatique

Jutta Fortin (Universität Klagenfurt, Autriche) - Filles amphibies, filles perdues : Histoire d’Irène (2013) de Erri De Luca, Monologues de sourds (2014) de Camille Laurens

15h-15h20 – Pause café

15h20-17h20 – L’eau dans un dialogue entre les arts

Modération : Anne-Sophie Gomez (CELIS/UCA)

Davia Lagos (Université Paris Nanterre/HAR) - MOBILIS IN MOBILE : Art et plongée sous-marine expérimentation et création

Élise Jouhannet (Université Sorbonne Nouvelle) - Quel effet cela fait-il d’être un dauphin? Homo Delphinus, apnée et hybridation subaquatique au cinéma

Hala Habache (Université Paris Cité) - Une vie sous l’eau ? Union (imaginaire) du corps et de l’espace dans deux films de Jean Vigo : La natation par Jean Taris (1931) et L’Atalante (1934)

Jennifer Doreen Preuß (Ruhr University Bochum, Allemagne) - The Ocean Planet – Aquapoetic elements in Thirty Days (Star Trek: Voyager)

17h20-17h45 – Conclusion et Mots de clôture

—

Comité d’organisation

Oriane Chevalier (CELIS/UCA)

Leanne Rae Darnbrough (KU Leuven, Belgique)

Florine Gouillon (Université Laval, Québec)

Anaïs Tahri (GEOLAB/UCA)

—

Comité scientifique

Éric Baratay, Yvan Daniel, Odile Gannier, Greg Garrard, Anne-Sophie Gomez, Bertrand Guest, Anne-Rachel Hermetet, Andreï Lazar, Béné Meillon, Diana Mistreanu, Marius Popa, Alain Romestaing, Isabelle de Vendeuvre, Pieter Vermeulen.

Avec le soutien de la Fédération de Recherche sur l’Eau (I-Site), du CELIS, de GEOLAB, de l’Ecole doctorale LLSHS et de l’Université de Louvain (KU Leuven).