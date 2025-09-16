"Écrire à la surface : poèmes de Mallarmé calligraphiés sur des éventails". Conf. de Yoon-Jung Do (en ligne)

Séminaire international du CEEI : « écrire, inscrire, traduire »

Conférence de Yoon-Jung Do (Université Nationale d’Incheon en Corée du Sud)

« Écrire à la surface : poèmes de Mallarmé calligraphiés sur des éventails »,

Discussion animée par Elisa Tonani (Université de Gênes)

—

Présentation

Mon intervention proposera une analyse des éventails sur lesquels Mallarmé a calligraphié des poèmes offerts à des dames de son entourage. D’après l’édition des Œuvres complètes dans la «Bibliothèque de la Pléiade», établie par Bertrand Marchal, le poète en a laissé vingt-deux. Pour dix d’entre eux, je dispose de reproductions photographiques permettant un examen direct. Ce corpus fera l’objet de mon analyse.

Mon hypothèse est que, chez Mallarmé, la pratique de calligraphier à la surface même des objets — éventails, enveloppes, fruits glacés, œufs de Pâques — a développé une véritable conscience spatiale de l’écriture et qu’elle a nourri sa réflexion sur la composition typographique et la disposition de la page, notamment dans Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard. À travers une lecture spatiale de ces éventails, je m’efforcerai d’en dégager les éléments significatifs à l’appui de cette hypothèse.

—

Bio-Biblio

Yoon-Jung Do est professeure assistante à l’Université Nationale d’Incheon en Corée du Sud. Elle a soutenu une thèse de doctorat intitulée « Les valeurs du blanc chez Mallarmé éclairées par l’esthétique de l’Extrême-Orient » sous la direction d’Anne-Marie Christin à l’Université Paris 7-Diderot en 2004. Elle est membre du CEEI depuis 1997. Ses recherches portent sur l’analyse de la mise en page et de l’organisation du livre dans les œuvres poétiques et dans l’album, la collaboration entre les peintres et les poètes.

Publications récentes : « Le rythme des albums en accordéon chez Suzy Lee » dans La perception du rythme selon les arts et les cultures, (sous la dir. d’Isabelle Davy et Patrick Otto), L’Harmattan, 2025 ; « Une étude sur l’album de Suzy Lee : analyse de pages noires et blanches » Comparative Korean Studies, Vol. 30 No. 2, 2022, pp. 257-298(DOI : 10.19115/CKS.30.2.9) ; « Le poète coréen Yi Sang, illustrateur du roman de Pak T’aewon, Une journéee du romancier monsieur Kubo (1934) », TEXTIMAGE, No. 12, 2020

—

Information pratiques

Mercredi 17 septembre 2025 de 13 à 14 heures (heure française).

–> En visio-conférence Zoom : voir URL pour le lien : https://ceei.hypotheses.org/26056