Séminaire "Homo Fabulator - La performativité des fabulations" (ENS Paris)

Homo fabulator - La performativité des fabulations

Comment expliquer que la publication des Souffrances du jeune Werther ait pu déclencher une vague de suicides parmi les lettrés européens, ou que la sortie de Naissance d’une nation ait pu ressusciter un Ku Klux Klan moribond ? Si la fiction influe parfois sur la réalité, n’est-ce pas parce que la réalité elle-même est, au moins pour partie, de nature fictionnelle ? Plus radicalement : la vérité pourrait-elle n’être qu’un cas particulier de l’illusion ?

L’enjeu central de ce séminaire est la performativité des fabulations. Il suppose d’interroger, d’une part, la propension qu’ont les êtres humains, individuellement et collectivement, à se bercer d’illusions et à se raconter des histoires, à eux-mêmes et à autrui, sur eux-mêmes et sur le monde, volontairement ou non, c’est-à-dire à affabuler en même temps qu’ils perçoivent et décrivent ce qu’ils nomment « réalité ». D’autre part, l’omniprésence de ces fabulations implique d’étudier également leurs effets réels sur la pensée et le comportement des êtres humains, du simple fait qu’elles sont crues et diffusées.

Les ramifications de cette idée sont très nombreuses, touchent à toutes les disciplines et soulèvent des problèmes éminemment actuels, décuplés à l’âge de la post-vérité, des fake news et de la réalité augmentée et virtuelle. Ce séminaire s’inscrit dans le prolongement du projet de recherche ANR Homo fabulator (2023-2025), qui visait à identifier les germes d’une anthropologie philosophique inédite, celle de l’homo fabulator, c’est-à-dire de la nature des êtres humains en tant qu’ils produisent sans cesse des interprétations du monde et d’eux-mêmes, qui peuvent fort bien être illusoires mais auxquelles le fait de croire confère une certaine réalité.

Programme

25 septembre 2025

La place des juristes dans la fabulation d’un récit de civilité, par Clotilde Aubry de Maromont (Université de Nantes)

09 octobre 2025

Titre à définir, par Nancy Murzilli (Université Paris 8 | Vincennes – Saint-Denis)

13 novembre 2025

Raconter, juger, sauver, par Tristan Garcia (Beaux-Arts de Paris)

11 décembre 2025

L’Allemagne Secrète : un mythe savant, par Carlotta Santini (CNRS/ENS)

15 janvier 2026

La pensée noire du dehors, en dehors du temps blanc, par Émilie Notéris (Université Paris 8 | Vincennes – Saint-Denis)

12 février 2026

La performativité du genre : discours, mises en récit et constitution des sujets genrés, par Noémie Marignier (Université Sorbonne Nouvelle)

12 mars 2026

La vérité de la métaphore, par Jean-Claude Monod (CNRS/ENS) et Tristan Barberousse (ENS – PSL)

16 avril 2026

Titre à définir, par Hervé Dumez (CNRS / École polytechnique)

21 mai 2026

Titre à définir, par Marianne Chouteau (INSA Lyon)