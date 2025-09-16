Sébastien Hubier & Emmanuel Le Vagueresse (dir.), Fins de séries, séries sans fin

Si nos imaginaires sont tant obnubilés par la thématique de la fin, c'est que cette dernière est directement liée à des motifs qui sont eux-mêmes essentiels à l'organisation des récits, parmi lesquels la réminiscence, la déchéance, la clôture, la limite, l'inachevé, la postérité, la séparation, l'agonie, les adieux, la mort ; et, si, parallèlement, nous aimons tant les récits c'est qu'ils reproduisent exactement les préoccupations humaines : un peu d'action et beaucoup d'attente, et notamment attente de la fin – fin de l'enfance, fin de l'année, fin, enfin, de la carrière, puis fin, hélas, de la vie. Cette double question de la fin et du dénouement est particulièrement sensible aux époques post- et hypermodernes qui ne veulent jamais voir finir ni mourir quoi que soit – et surtout pas ces mondes possibles que sont les fictions, ces mondes possibles dans lesquels désormais nous vivons au moins autant que dans le monde réel. C'est justement cette notion de fin dans les séries télévisuelles qu'interrogent, dans les perspectives infiniment variées des screen studies, les articles qui composent le présent volume.