Thierry Claerr, Élisabeth Lalou, Anne-Bénédicte Levollant (dir.), Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe siècle. Liber amicorum Petri Aquilonis
Le XVIe siècle ayant constitué un des âges d’or du livre à Rouen, il est apparu important de réunir en avril 2018 dans cette ville, lors d’un colloque intitulé « Le livre à Rouen au XVIe siècle », les spécialistes, autour du premier d’entre eux, Pierre Aquilon, afin de rendre compte des principales recherches sur le sujet.
Structuré en trois parties (la géographie du livre à Rouen et ses réseaux ; les gens du livre à Rouen et leur production ; les usages du livre à Rouen), le présent livre rassemble les communications de ce colloque auxquelles se sont ajoutées de nouvelles contributions pour en faire un ensemble de référence.
Sous le titre Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe siècle, ce bel ouvrage se veut le liber amicorum de Pierre Aquilon, ce grand bibliographe humaniste, qui sait transmettre ses grandes connaissances avec la bienveillance, l’affabilité et la simplicité qui le caractérisent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Table des matières
Préface
Thierry Claerr, Élisabeth Lalou
Biographie et bibliographie de Pierre Aquilon
Christine Bénévent, Rémi Jimenes, Toshinori Uetani
Le livre à Rouen vers 1500, état des connaissances et perspectives de recherches
Valérie Neveu
I. La géographie du livre à Rouen et ses réseaux
Géographie urbaine de l’édition rouennaise. Imprimeurs et libraires dans la ville de Rouen 1486-vers 1600
Pierre Aquilon
Nouveaux éclairages sur la géographie urbaine de l’édition rouennaise au XVIe siècle
Malcolm Walsby
Les réseaux du livre et leur développement dans la première moitié du XVIe siècle : Caen, Rennes et Rouen
Malcolm Walsby
À la marque à la licorne. Transferts artistiques et confrontations professionnelles dans les mondes parisien et rouennais du livre au XVIe siècle, à travers les relations de la famille Kerver avec Rouen (1496-1583)
Thierry Claerr
Une corporation pionnière ? La formation de la communauté des métiers du livre de Rouen (fin XVIe – début XVIIe siècle)
Jean-Dominique Mellot
II. Les gens du livre à Rouen et leur production
Les acteurs du livre à Rouen au XVIe siècle à la lumière des archives : éclairages nouveaux
Malcolm Walsby
Richard Petit, libraire à Rouen (1558-1590)
Pierre Aquilon
« Si Dieu ne m’eust fait la grâce de trouver la femme que j’ay, je ne scay ce que je fusse devenu ». Les femmes dans le milieu éditorial rouennais de la Renaissance
Sylvain Skora
Les post-incunables rouennais
Louise Katz
La production de Jacques Le Forestier (1488-1510) : quelques éléments d’analyse
Florine Lévecque-Stankiewicz
Publier à Paris ou à Rouen ? Les stratégies éditoriales des Conards et les éditions rouennaises de livres joyeux
Katell Lavéant
III. Les usages du livre à Rouen
Le livre et l’éducation à Rouen au XVIe siècle
Alexandra Amiot
Le livre juridique imprimé à Rouen au XVIe siècle
Géraldine Cazals
Petite note sur un mystère inconnu composé, joué et imprimé en Normandie
Denis Hüe
Du manuscrit à l’imprimé dans deux mystères joués à Rouen. Le mystère de saint Crépin et saint Crépinien « fait à Rouen en 1443 » et l’Incarnation et Nativité « monstré par personnages » en 1474
Élisabeth Lalou
L’édition rouennaise des Quatrains de Pibrac. Un apport dans la mise en livre des imprimés de musique à la Renaissance
Olivier Grellety Bosviel
Un recueil de théâtre rouennais manuscrit constitué pendant les guerres de religion
Mario Longtin
Postface
Jean-Dominique Mellot
Bibliographie
Anne-Bénédicte Levollant
Index