Thierry Claerr, Élisabeth Lalou, Anne-Bénédicte Levollant (dir.), Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe siècle. Liber amicorum Petri Aquilonis

Le XVIe siècle ayant constitué un des âges d’or du livre à Rouen, il est apparu important de réunir en avril 2018 dans cette ville, lors d’un colloque intitulé « Le livre à Rouen au XVIe siècle », les spécialistes, autour du premier d’entre eux, Pierre Aquilon, afin de rendre compte des principales recherches sur le sujet.

Structuré en trois parties (la géographie du livre à Rouen et ses réseaux ; les gens du livre à Rouen et leur production ; les usages du livre à Rouen), le présent livre rassemble les communications de ce colloque auxquelles se sont ajoutées de nouvelles contributions pour en faire un ensemble de référence.

Sous le titre Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe siècle, ce bel ouvrage se veut le liber amicorum de Pierre Aquilon, ce grand bibliographe humaniste, qui sait transmettre ses grandes connaissances avec la bienveillance, l’affabilité et la simplicité qui le caractérisent.

Table des matières

Préface

Thierry Claerr, Élisabeth Lalou

Biographie et bibliographie de Pierre Aquilon

Christine Bénévent, Rémi Jimenes, Toshinori Uetani

Le livre à Rouen vers 1500, état des connaissances et perspectives de recherches

Valérie Neveu

I. La géographie du livre à Rouen et ses réseaux

Géographie urbaine de l’édition rouennaise. Imprimeurs et libraires dans la ville de Rouen 1486-vers 1600

Pierre Aquilon

Nouveaux éclairages sur la géographie urbaine de l’édition rouennaise au XVIe siècle

Malcolm Walsby

Les réseaux du livre et leur développement dans la première moitié du XVIe siècle : Caen, Rennes et Rouen

Malcolm Walsby

À la marque à la licorne. Transferts artistiques et confrontations professionnelles dans les mondes parisien et rouennais du livre au XVIe siècle, à travers les relations de la famille Kerver avec Rouen (1496-1583)

Thierry Claerr

Une corporation pionnière ? La formation de la communauté des métiers du livre de Rouen (fin XVIe – début XVIIe siècle)

Jean-Dominique Mellot

II. Les gens du livre à Rouen et leur production

Les acteurs du livre à Rouen au XVIe siècle à la lumière des archives : éclairages nouveaux

Malcolm Walsby

Richard Petit, libraire à Rouen (1558-1590)

Pierre Aquilon

« Si Dieu ne m’eust fait la grâce de trouver la femme que j’ay, je ne scay ce que je fusse devenu ». Les femmes dans le milieu éditorial rouennais de la Renaissance

Sylvain Skora

Les post-incunables rouennais

Louise Katz

La production de Jacques Le Forestier (1488-1510) : quelques éléments d’analyse

Florine Lévecque-Stankiewicz

Publier à Paris ou à Rouen ? Les stratégies éditoriales des Conards et les éditions rouennaises de livres joyeux

Katell Lavéant

III. Les usages du livre à Rouen

Le livre et l’éducation à Rouen au XVIe siècle

Alexandra Amiot

Le livre juridique imprimé à Rouen au XVIe siècle

Géraldine Cazals

Petite note sur un mystère inconnu composé, joué et imprimé en Normandie

Denis Hüe

Du manuscrit à l’imprimé dans deux mystères joués à Rouen. Le mystère de saint Crépin et saint Crépinien « fait à Rouen en 1443 » et l’Incarnation et Nativité « monstré par personnages » en 1474

Élisabeth Lalou

L’édition rouennaise des Quatrains de Pibrac. Un apport dans la mise en livre des imprimés de musique à la Renaissance

Olivier Grellety Bosviel

Un recueil de théâtre rouennais manuscrit constitué pendant les guerres de religion

Mario Longtin

Postface

Jean-Dominique Mellot

Bibliographie

Anne-Bénédicte Levollant

Index