Appel aux propositions d'ateliers ou de séances - colloque de l'Association canadienne d'études francophones du XIXe

La prochaine rencontre de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX) aura lieu du 26 au 29 mai 2026, et se tiendra principalement en personne à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC, Saguenay, Québec, Canada). La ville de Saguenay, dans la région naturelle des fjords de Saguenay-Lac-Saint-Jean, se trouve à 2 h de route de Québec et à 5 h de Montréal, et est desservie par l’aéroport de Bagotville.

Nous vous invitons chaleureusement et dès à présent à envoyer des propositions d’atelier ou de séance (250 mots) à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com) avant le vendredi 10 octobre 2025. Toute proposition de sujet pour un atelier ou une séance touchant à la culture, la langue et/ou la littérature du dix-neuvième siècle (pris au sens large) du monde francophone sera prise en considération. Des propositions d’ateliers complets (comprenant plusieurs propositions de communication de 20 minutes) sont aussi les bienvenues.

Veuillez prendre note que le colloque de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) se tiendra au même lieu et même moment. Nous encourageons donc également des propositions d’ateliers conjoints (dont le sujet n’est pas restreint au dix-neuvième siècle) étant donné la proximité rapprochée de nos deux associations.

La liste des ateliers retenus et l’appel à communications seront diffusés à la mi-octobre.