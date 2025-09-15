L'Étrangeté - CUNY French Dept. (Manhattan)

The CUNY Graduate Center French Department invites submissions for our Spring 2026 student conference on the theme of “étrangeté.”

Étrangeté evades easy translation. It encompasses "strangeness," "foreignness," and "otherness," offering expansive variability. Etrangeté inhabits both the self and the other. It arises through external judgment and internal reflection alike. It can be unsettling, absurd, and beautiful.

Étrangeté is an active element in French and Francophone Literature. It has fueled major literary movements, including Absurdism, Surrealism, and Symbolism. Writers from the Caribbean, the Middle East, and Africa wield étrangeté as a tool to confront questions of colonial legacies and linguistic hybridity. The French students at The CUNY Graduate Center welcome you to explore this familiar yet unknown force.

Possible topics include, but are not limited to:

The aesthetics and poetics of étrangeté

Étrangeté in relation to exile, migration, and diaspora

The intersection of étrangeté with race, gender, and sexuality

Historical and philosophical perspectives on étrangeté

Étrangeté as a research process

Interdisciplinary: Linguistics, History, Digital Humanities, etc.





Le Département de français du CUNY Graduate Center lance un appel à communications pour sa conférence étudiante du printemps 2026, qui aura pour thème « l’étrangeté ».

L’étrangeté échappe à toute traduction simple. Elle renvoie à la fois à la « bizarrerie », à l’« altérité » et à l’« étrangeté » au sens de « foreignness », offrant ainsi une grande richesse d’interprétation. Elle habite le soi comme l’autre, émerge du jugement externe tout autant que de la réflexion intérieure. Elle peut être déroutante, absurde ou fascinante.

L’étrangeté occupe une place centrale dans la littérature française et francophone. Elle a inspiré d’importants mouvements littéraires, tels que l’absurde, le surréalisme ou le symbolisme. Des écrivains originaires des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Afrique s’en servent pour interroger les héritages coloniaux et la question de l’hybridité linguistique. Les étudiant·e·s en français du CUNY Graduate Center vous invitent à explorer cette force à la fois familière et énigmatique.

Les axes de réflexion possibles incluent, sans s’y limiter :

L’esthétique et la poétique de l’étrangeté

L’étrangeté en relation avec l’exil, la migration et la diaspora

L’intersection de l’étrangeté avec la race, le genre et la sexualité

Perspectives historiques et philosophiques sur l’étrangeté

L’étrangeté comme démarche de recherche

Approches interdisciplinaires : linguistique, histoire, humanités numériques, etc.



Langues : anglais et français

Les propositions sont acceptées en continu.

Premières réponses : septembre 2025

Date limite finale : 20 décembre 2025

Languages: English & French

Submissions taken on a rolling basis.

First responses in September 2025

Final Deadline: 12/20/25