Journée d’étude

Quand les mots deviennent musique, quand la musique devient récit

Bordeaux, 13 mars 2026

Cette journée d’étude, qui se tiendra le vendredi 13 mars 2026, à Bordeaux (le lieu exact sera précisé par la suite), se propose d’explorer les formes d’interaction entre musique et littérature à travers l’histoire, comme dans les pratiques actuelles, afin de mieux comprendre la fécondité de ce dialogue interartistique.

« De la musique avant toute chose », écrit Paul Verlaine, soulignant ainsi l’importance du rythme et de l’harmonie dans l’art poétique. Depuis toujours, musique et littérature se rencontrent, s’inspirent et s’enrichissent mutuellement. Du lyrisme antique à l’opéra ou de la chanson aux expérimentations sonores contemporaines, ces deux arts ne cessent de dialoguer. La littérature emprunte ses rythmes, ses cadences et ses motifs à la musique, tandis que celle-ci s’imprègne de récits, de personnages et d’images littéraires.

Axes thématiques de réflexion (non exhaustifs et purement indicatifs)

· Musicalité du texte : rythme, sonorités, oralité et prosodie en littérature, tous genres confondus

· Représentations littéraires de la musique et des musiciens

· Genres hybrides et expérimentations : poésie sonore, chanson, opéra, comédie musicale, entre autres

· Transferts et adaptations : mise en musique de textes littéraires

· Expériences sensorielles et esthétiques entre lecture et écoute

· Perspectives comparatistes et interdisciplinaires

Prise en charge des frais de transport pour les intervenants externes à l’université organisatrice (Université Bordeaux Montaigne), pour une sélection de propositions.

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre + résumé de 300 mots environ, accompagnés d’une brève notice bio-bibliographique) sont à envoyer avant le 23 décembre aux adresses suivantes :

samantha.christ1@gmail.com

mendarozqueta.lopez@gmail.com

Les communications pourront être présentées en français, espagnol, catalan ou portugais et ne devront pas excéder 20 minutes. L’analyse pourra porter sur des œuvres rattachées à la culture hispanique et au monde lusophone. Une publication d’une sélection de communications est envisagée.

Organisatrices :

Samantha Christ & Noemí Mendarozqueta (ERPIL/AMERIBER EA 3656. Université Bordeaux Montaigne)