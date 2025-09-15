Marie-Ange Fougère (dir.), Réussir les agrégations de lettres 2026
Ce volume propose aux candidats un article sur chacune des oeuvres inscrites au programme des agrégations (externe et interne) de Lettres 2026 :
- Vanessa Obry, "Car des Grezois ne des Romains / ne dit an mes ne plus ne mains » : translatio, renommée et mémoire dans Cligès de Chrétien de Troyes"
- Claude La Charité, " Le programme d’étude du chapitre VIII de Pantagruel : manifeste de l’humanisme ou parodie ? "
- Stéphane Macé, " Poésie savante, poésie galante : pour une approche des poésies de Mme Deshoulières "
- Christelle Bahier-Porte, “ "Je suis jaloux de l’invention”. Ruse et esprit dans Crispin rival de son maître et Turcaret de Lesage "
- Marie-Bénédicte Diethelm, " Les enseignements d’un brouillon d’Ourika : la fabrique de l’universel "
- Sophie Vanden Abeele, " La souffrance et la pitié dans les poèmes de Vigny (leçon) "
- Serge Linarès, " Quelque chose noir de Jacques Roubaud : anatomie d’une disparition "
- Antony Soron, " L’Homme rapaillé de Gaston Miron, une exception dans le programme ? "
- Henri Garric, " Vertiges biographiques et territoires du moi : Nadja d’André Breton, Vertiges de Winfried Georg Sebald,
Orlando de Virginia Woolf "
Christian Michel, " Brûler la chandelle par les deux bouts. Barry Lyndon (S. Kubrick, 1975) "