Alexandre Castant, Pierre Taminiaux (dir.), André Pieyre de Mandiargues. Écrire entre les arts

Surréaliste de la seconde génération, poète, écrivain, critique d’art, André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) est également l’auteur de pièces de théâtre et traducteur d’Octavio Paz, de Filippo De Pisis et de Mishima. En outre, ses écrits esthétiques réunis dans cinq recueils intitulés Belvédère sont, aujourd’hui encore, particulièrement éclairants sur l’art de son temps. Aussi, l’ouvrage Écrire entre les arts se propose d’analyser sous un angle toujours interdisciplinaire, non seulement l’histoire mais aussi l’actualité et la prospective de l’écriture de Mandiargues.

Dès lors, en présentant des études sur l’auteur du Musée noir, d’abord liées à la littérature (de la poésie à la fiction), puis aux arts portés par ses écrits (peinture, sculpture, théâtre, photographie, cinéma), en liaison avec les mouvements et les avant-gardes (surréalisme, Nouveau Roman, néobaroque) comme avec la notion d’« image » des genres littéraires qu’il revisite (conte, érotisme, fantastique), il investit résolument le champ, comparatiste et transesthétique, de la relation entre l’écriture de Mandiargues et les arts.

Publié avec le soutien de l'ENSA Bourges et Georgetown University.