Avec Jacques Ellul

«Nous mettons en marche de prodigieuses machines pour n’arriver nulle part.»

Voilà comment Jacques Ellul résumait le rapport des sociétés contemporaines avec la technique. La technique dans notre monde n’a jamais semblé être

aussi dominante et les innovations autour du numérique (en particulier l’intelligence artificielle) font régulièrement la une des journaux. Tel un hamster dans sa roue, l’individu moderne a la sensation d’avancer toujours plus vite, jusqu’à la nausée et la perte de sens. Il serait peut-être temps de sortir de la roue.

Avec des entrées aussi diverses que l’amitié, l’intelligence artificielle ou la non-puissance, cet ouvrage illustré propose une introduction à la vie et à la pensée de celui que l’on identifie volontiers comme le lanceur d’alerte de la domination de l’homme par l’emballement de la technique. Des anciens élèves aux héritiers de la nouvelle génération, tous nous montrent en quoi Jacques Ellul, par ses réflexions technocritiques, peut nous aider à penser les transformations

de notre monde et à ne pas les subir sans esprit critique.

Esprit critique dont les contributeurs et contributrices de ce recueil ne sont pas dépourvus, y compris à l’égard de la figure intellectuelle qui inspire ce recueil où se croisent des voix majeures et très diverses dans une unité de ton et un souci commun de sortir de nos impasses.

Avec les contributions de Margaux Cassan, Patrick Chastenet, Christophe Fourel (dir.), Pierre Hurmic, Catherine Larrère, Noël Mamère, Adrien Tallent (dir.) et Cédric Villani, et les illustrations d’Adrien Parlange.

Table des matières

5 Préface Noël Mamère

9 Introduction Adrien Tallent et Christophe Fourel

23 Ellul et Charbonneau : histoire d’une amitié Catherine Larrère

47 L’IA passée au moulin de Jacques Ellul Cédric Villani

69 Pouvoir faire, ne pas faire : la non-puissance chez Jacques Ellul Margaux Cassan

83 Nature et Création : s’autolimiter pour exister Patrick Chastenet

97 Ellul à l’épreuve de la politique municipale Pierre Hurmic (postface)