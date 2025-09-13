Postdoc 24 mois en Littérature médiévale (Philologie française). ANR Écritures franciscaines en français (1217-1517)

Projet ANR-23-CE54-0006

E2F – Écritures franciscaines en français (1217-1517). Communication littéraire et ‘invention’ de la Modernité

NATURE DU POSTE

- Catégorie A

- Quotité : 100%

- Prise de poste : 01/01/2026 (ou date à convenir entre le 01/01/2026 et le 01/09/2026)

- Durée : CDD 12 MOIS jusqu’au 31/12/2026, renouvelable une fois, pour une durée totale de 24 mois

- Affectation : Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités

https://ihrim.ens-lyon.fr/

- Localisation : Saint-Étienne

MOTS CLEFS

Philologie, littérature médiévale, ordres mendiants, François d’Assise

CONTACT

Les candidatures sont à envoyer avant le 15/11/2025 à l’adresse suivante : thibaut.radomme@univ-st-etienne.fr

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes, rassemblées en un document PDF unique :

lettre de motivation (2 pages maximum) présentant les recherches et expériences passées et la façon dont celles-ci seront utiles au projet E2F ;

CV détaillé ;

diplôme de doctorat (si la thèse a déjà été soutenue) ;

rapport de soutenance de thèse, ou équivalent (si la thèse a déjà été soutenue) ;

sélection de 2 publications scientifiques (parues ou sous presse).

Les dossiers seront examinés par l’équipe du projet de recherche. Des entretiens avec les candidates et candidats présélectionnés seront organisés en visioconférence à la fin du mois de novembre 2025.

POSITIONNEMENT

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet E2F – Écritures franciscaines en français (1217-1517). Communication littéraire et ‘invention’ de la Modernité (projet ANR-23-CE54-0006), financé par l’Agence nationale de la recherche pour la période 2023-2028. Le projet est coordonné par Thibaut Radomme, maître de conférences à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et membre du laboratoire IHRIM. Il réunit l’équipe de recherche suivante : Mattia Cavagna (Université catholique de Louvain), Florent Coste (Université de Lorraine), Cédric Giraud (Université de Genève – EPHE).

Comment les Franciscains ont-ils utilisé la littérature pour diffuser leurs idées dans la société laïque entre le Moyen Âge et la première modernité ? Telle est la question posée dans le cadre du projet E2F. Dès le XIIIe siècle en effet, l’ordre franciscain apparaît comme une remarquable organisation de production et de diffusion culturelle, inscrite au cœur des réseaux du pouvoir économique et politique. Il se signale notamment par la mise en circulation d’œuvres littéraires en langue française conçues comme des supports didactiques et idéologiques accessibles au laïc éloigné du monde savant. Deux chantiers de recherche principaux sont conduits sur la durée du projet : l’établissement d’un répertoire des « Œuvres franciscaines en français », voué au catalogage systématique des textes français médiévaux d’origine franciscaine ; l’examen d’un premier corpus de textes franciscains constitué des Vies françaises de saint François et de sainte Claire d’Assise, qui fait l’objet d’une étude philologique, littéraire et bibliologique. Le projet E2F interroge ainsi la façon dont les écritures franciscaines, en configurant une forme nouvelle de « prédication littéraire », ont assuré l’élaboration et la transmission aux illitterati d’une norme dogmatique, morale, politique et spirituelle. Plus largement, il entend ouvrir la voie à un paradigme nouveau dans les études en littérature médiévale en définissant les contours d’une « franciscanité littéraire » en langue vernaculaire.

MISSIONS

La personne recrutée aura à conduire deux chantiers principaux :

édition critique d’une vie française de saint François d’Assise (version E – Paris, BnF, fr. 9762)

alimentation scientifique de la base de données « Œuvres franciscaines en français »

En marge de ces deux chantiers, la personne recrutée sera également amenée à contribuer aux tâches suivantes :

co-organisation de journées d’étude et d’un colloque international

co-direction, avec le coordinateur scientifique du projet, de l’ouvrage collectif issu des journées d’étude

participation active aux réunions, manifestations scientifiques et activités de promotion auprès du grand public prévues dans le cadre du projet

enseignement de la littérature médiévale au niveau de la licence (rémunération supplémentaire sous le régime de la vacation)

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Diplôme exigé

La personne recrutée devra avoir soutenu (au plus tard au moment de la prise de poste, au plus tôt 3 ans avant la prise de poste) une thèse de doctorat en philologie, en linguistique ou en littérature française du Moyen Âge, ou dans une autre discipline des sciences humaines en cohérence avec les compétences scientifiques demandées ci-dessous.

Savoirs

Excellente connaissance de l’ancien français

Expertise en paléographie, philologie et ecdotique

Connaissance de la littérature française du Moyen Âge

Connaissance basique du latin médiéval

Savoir faire

La maîtrise des outils et compétences permettant de produire une édition nativement numérique (encodage XML-TEI) et d’alimenter une base de données numériques (logiciel Heurist) sera considérée comme un atout. Il ne s’agit cependant pas d’une exigence, et la personne recrutée pourra se former à ces outils pendant la durée du contrat.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

L’Université Jean Monnet est une université pluridisciplinaire qui rassemble plus de 20 000 étudiants sur 5 campus à Saint-Étienne et Roanne. Elle propose une offre de formation dans les domaines sciences, technologies, santé, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, arts, lettres et langues. Bénéficiant d’une importante ouverture à l’international, l’UJM offre aussi une expertise toute particulière dans l’accompagnement à la réussite étudiante et à l’insertion professionnelle, dans un cadre de vie étudiante riche et dynamique. Grâce à sa formation de haut niveau, sa recherche sur des segments de pointe, son attractivité internationale, et la modernisation de ses campus, elle est une université qui se transforme selon un projet d’établissement responsable et humain.

PRÉSENTATION DU LABORATOIRE

L’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités) est une UMR transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire (philosophie, littératures française et étrangères, musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques). La spécificité de ses recherches consiste en une approche historicisée des idées et des représentations littéraires, symboliques, artistiques et scientifiques. Nous sommes en effet convaincus que l’on ne peut comprendre le monde contemporain dans ses racines et ses structures que par une profonde connaissance du passé dont il est issu.