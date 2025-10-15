Juliette Lormier

Poétique de la durée. Nouvelles perspectives rythmiques sur le vers français

Paris, Classiques Garnier, coll. « Versification, métrique et formes de la poésie », n° 2, 2025.

La durée syllabique et ses oscillations constituent un élément essentiel du rythme du vers français. On présente ici l’analyse d’un corpus versifié double, syllabique (alexandrins de Racine) et quantitatif (vers mesurés de Baïf), de manière à mieux saisir le travail des poètes sur la durée.

Table des matières

