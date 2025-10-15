Juliette Lormier, Poétique de la durée. Nouvelles perspectives rythmiques sur le vers français
Juliette Lormier
Poétique de la durée. Nouvelles perspectives rythmiques sur le vers français
Paris, Classiques Garnier, coll. « Versification, métrique et formes de la poésie », n° 2, 2025.
La durée syllabique et ses oscillations constituent un élément essentiel du rythme du vers français. On présente ici l’analyse d’un corpus versifié double, syllabique (alexandrins de Racine) et quantitatif (vers mesurés de Baïf), de manière à mieux saisir le travail des poètes sur la durée.
Existe également en version reliée - EAN 9782406186700 - au prix de 96 euros