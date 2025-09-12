Teresa Nocita, Nora Viet, Enrica Zanin (éd.), Éthiques de la nouvelle dans la première modernité (XIVe-XVIIe s.). L'exemplarité en question

Comment lire les nouvelles de la première modernité ? Peut-on assigner un sens moral aux recueils de récits brefs ? À la fois proche de la tradition de l’exemplum, mais aussi du fabliau et de la facétie, la nouvelle vient incarner, mais aussi discuter, détourner ou éluder la réflexion morale. Si l’histoire de la nouvelle a longtemps été conçue comme une progressive crise de l’exemplarité, où l’on passerait de récits moralisés à des formes amorales, la grande diversité des récits brefs montre que cette histoire est à revoir. De Boccace à Madame de Lafayette, de Chaucer à Maria de Zayas, en passant par Marguerite de Navarre, Bandello, Belleforest et d’autres, le sens éthique des nouvelles change au gré des mutations idéologiques, mais aussi selon l’évolution du contexte éditorial, des pratiques d'écriture, des contraintes de la traduction, des exigences de la censure et du goût du public. Se dessine alors une histoire plus fragmentée et plus complexe, qui révèle la grande richesse d’une réflexion éthique dont la nouvelle, et plus largement le récit de fiction, restent un terrain d’expérimentation privilégié.

Première partie. Exemplarités problématiques : Le Decameron et son héritage

Renzo BRAGANTINI, Esemplarità del quotidiano: la lezione del racconto

Teresa NOCITA, La donna di Guascogna (Decameron I 9). Anatomia di uno scandalo

Maria Cristina FIGORILLI, «Sé medesimo vincere». La virtù regale della continenza dalla novella di re Carlo (Dec. X 6) alle riscritture quattro-cinquecentesche

Fosca MARIANI ZINI, La morale dans tous ses états : du Decameron à L’Heptaméron

Enrica ZANIN, Qu’en est-il de la crise de l’exemplarité dans les nouvelles ?

Deuxième partie. Chemins de l'exemplarité : Les métamorphoses d'un modèle

Ullrich LANGER, Personnage, personnalité et personne dans la nouvelle (Boccace, Marguerite de Navarre)

Laurent BAGGIONI, De la morale à la politique : la dénonciation du mal dans les Trecento Novelle de Sacchetti

Antonio SOTGIU, Exempla misogini e perplessità morale: Boccaccio, Alberti, Rabelais

Klaus KIPF, The 101st Novella. Exemplarity in the First German Translation of Boccaccio’s Decameron and its Printing History

Paola CIFARELLI, Motto et exemplarité de la nouvelle. À propos des premières éditions imprimées des Cent Nouvelles Nouvelles

Nora VIET, L’art du récit exemplaire dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Choix stylistiques, enjeux éthiques

Troisième partie. L’exemplarité au défi de la pluralité des formes narratives

Alastair MINNIS, Imposing exemplarity: Chaucer’s ethical framing of the pear tree novella

Elisabetta MENETTI, Il mistero della contessa di Challant

Cathy SHRANK, The use of novellas in civil conversations and moral dialogues

Tiphaine ROLLAND, Le Passetemps honneste (1579) : comment et pourquoi rendre exemplaires des récits facétieux ?

Thibault CATEL, Déclamations et controverses : modèles alternatifs d’exemplarité pour le récit bref

Christian ZONZA, Problématiques de l’exemplarité dans les nouvelles historiques

