Charge de cours en culture et communication à l’IUT d’Orsay (Univ. Paris Saclay)

L’IUT d’Orsay (Université Paris-Saclay) cherche de façon urgente un enseignant vacataire en lettres ou sciences humaines, pour donner des cours en Culture et communication à deux groupes d’étudiants de S3 le jeudi matin.

Après un premier TD avec deux groupes réunis (26 étudiants maximum) pour 1h30, tous les cours ont lieu le jeudi matin jusqu'en décembre de la façon suivante : une séance d'1h30 avec un groupe (13 étudiants maximum) et ensuite 1h30 avec l’autre. Le tout de 8h15 à 11h15.

Les cours en petit groupe se déroulent ainsi :

3 séances sont consacrées à la synthèse de documents (sujets et corrigés fournis si besoin)

5 ou 6 séances le sont aux exposés (sujets fournis, si vous le souhaitez, le plus souvent sur la photographie et l’art contemporain ou d’autres thèmes). Il faut évaluer chaque exposé de 15 à 20 mn, le débat qui a lieu ensuite, et reprendre en relançant la discussion.

Enfin une séance ou deux servent à revoir une synthèse avant le partiel (qui ne sera pas à surveiller).

Au total : 31,5h équivalent TD

Le public : groupes de TD de 13 étudiants maximum (26 pour le 1er TD) en Mesures physiques, titulaires d’un bac général avec options mathématiques/physique, se destinant le plus souvent à entrer en école d’ingénieur.

Lieu : IUT d'Orsay, arrêt de bus Université Paris Saclay

La rémunération est d’une quarantaine d’euros/h (rémunération classique des TD à l’université).

Contact : envoyer votre CV à jean-bernard.cheymol@universite-paris-saclay.fr.

Merci de bien vous assurer avant de postuler que vous remplissez une des conditions pour être recruté en tant que vacataire : il faut soit être titulaire de l’éducation nationale, certifié ou agrégé en activité (à temps plein ou à temps partiel), soit disposer d’un employeur principal (avec 900 heures de travail par an ou 300h d’enseignement) soit être dirigeant d’entreprise, y compris auto-entrepreneur (et dans ce cas être imposé sous le régime des Bénéfices Industriels et commerciaux (BIC) ou sous le régime des Bénéfices non Commerciaux (BNC), et avoir des revenus réguliers au moins égal au SMIC annuel depuis au moins 3 ans) ou encore être inscrit en thèse de doctorat. Il est aussi possible d’être retraité (moins de 67 ans au moment du début des cours).