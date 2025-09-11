Pierre-Marie Dioudonnat, La France allemande et ses journaux. Scènes et coulisses de la Collaboration 1940‑1944

Le 14 juin 1940, la Wehrmacht entre dans Paris. La capitale devient, pour quatre années, celle de la France allemande et le théâtre des rivalités entre les pouvoirs qui s’y installent au nom du vainqueur : administration militaire, services de propagande, polices et SS, ambassade. Le projet de l’Allemagne est d’exploiter le pays vaincu au mieux de ses buts de guerre et de le coloniser, la persécution antisémite s’y affirmant, au fil des mois, comme une préoccupation majeure.

Foisonnante avant la guerre, la presse est une puissance que les occupants ciblent avec gourmandise. Le trust qu’ils bâtissent avec des concours quelquefois surprenants, dirigé par un fonctionnaire nazi, Gerhard Hibbelen, compte plus de vingt sociétés de droit français : liées par des participations croisées et gérées par un personnel d’hommes de confiance français, elles proposent une gamme étendue de publications dont Pierre-Marie Dioudonnat débrouille minutieusement l’écheveau.

Son analyse fine du monde de la presse et de ses personnages aux destins contrastés ouvre le propos sur l’histoire globale du XXe siècle français. Elle montre que la période de l’Occupation n’est pas une parenthèse dans l’histoire de la France mais s’inscrit dans son continuum. Elle permet de dresser un tableau coloré de l’entre-deux-guerres, où Pierre Laval se positionne déjà comme l’homme de tous les possibles, et qui connait une presse bouillonnante où le millionnaire franco-américain Raymond Patenôtre joue une partie singulière aux enjeux mystérieux, où une société change en profondeur par la modernisation des techniques, la transformation des modes de vie, le mouvement des idées et leur confrontation. Réinsérant dans le temps long l’histoire des années noires, Pierre-Marie Dioudonnat rappelle que, dans la France occupée, l’autonomie des pouvoirs autochtones se réduit comme peau de chagrin : c’est l’occupant qui fixe les règles, même si l’autorité suprême dont il est détenteur se fractionne entre centres décisionnaires concurrents.

Historien de la presse, des idées politiques et des familles françaises, éditeur et libraire, Pierre-Marie Dioudonnat présente ici les résultats de dizaines d’années de recherches. Ses découvertes, ses révélations, ses réflexions renouvellent en profondeur la connaissance d’une période tragique.

Table des matières

Chapitre 1. Champs-Élysées 1944, l’archiviste et le pdg

Chapitre 2. Paris, ville ouverte

Chapitre 3. Après la chute

Chapitre 4. Goebbels conduit le bal

Chapitre 5. Paris plaisirs

Chapitre 6. Sonderkonto

Chapitre 7. La pieuvre brune

Chapitre 8. Publier des livres en milieu hostile

Chapitre 9. Antisémites et antisémitismes

Chapitre 10. La fortune de Raymond

Chapitre 11. Course au soleil

Chapitre 12. Le secret des dieux

Chapitre 13. Déchirures

Chapitre 14. Labourage et pâturage

Chapitre 15. Les éditions de l’ambassade

Chapitre 16. Les Pieds Nickelés font de la résistance

Chapitre 17. Coups de balai, coups de tonnerre

Chapitre 18. Konzern

Chapitre 19. Entjudung. Fernand Nathan et Calmann-Lévy

Chapitre 20. Le temps des rafles

Chapitre 21. Grisailles d’outre ligne

Chapitre 22. « Cent pour cent actualité »

Chapitre 23. Un printemps ivre d’espoir

Chapitre 24. Mortelles convoitises

Chapitre 25. L’instant suisse

Chapitre 26. À témoin capital, peine capitale

Chapitre 27. L’épuration en pente douce

Chapitre 28. Infatigable Clio

Viatiques pour un avenir incertain

