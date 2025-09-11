Jean-François Suratteau, Les Métamorphoses de l'art de gouverner. Michel Foucault au Collège de France.

Michel Foucault est un auteur polymorphe, qui a su toucher, par ses écrits et ses interventions, des publics très divers. On s’intéresse dans ce livre aux cours donnés au Collège de France, où Foucault enseigne de 1970 à 1984, et où s’élaborent des concepts qui ont fait sa renommée, comme ceux de biopouvoir, de gouvernementalité et de dire-vrai.

es dix études qui composent cet essai ne visent pas à reconstituer un système ni à proposer un glossaire exhaustif : on y suit une pensée au travail, sans chercher à gommer les difficultés qu’elle affronte, ni les déplacements qu’elle opère. Au gré de ses transformations, on circule au sein de champs multiples – de la pratique punitive aux conduites d’aveu, de la psychiatrie aux stratégies libérales et néolibérales –, et d’époques différentes – de l’Antiquité gréco-romaine à l’avènement de l’État moderne, en passant par le christianisme des débuts et l’Aufklärung. On interroge un cheminement construit, aigu et inquiet, dont l’horizon est éthique et l’enjeu politique : donner forme à l’art de gouverner, c’est garder vive l’actualité de la résistance aux pouvoirs.

