Christopher Hill, Le Monde à l'envers. Histoire des idées radicales dans la Révolution anglaise.

Au milieu du XVIIe siècle, la monarchie anglaise vacille. La remise en cause des structures institutionnelles, juridiques et politiques du pouvoir aboutit à un changement de régime politique. L’exécution du roi, en 1649, laisse un vide que Cromwell s’empressera d’occuper.

Le récit classique de la première Révolution anglaise, qui en fait une révolution bourgeoise, recouvre une autre histoire : celle des mouvements dissidents qui, à cette époque, portent des idées bien plus radicales que le gouvernement de Cromwell. Dans cet ouvrage devenu classique, le grand historien Christopher Hill raconte l’histoire de ces « esprits vaillants et diligents » prêts à « mettre le monde à l’envers », et dresse la cartographie des différents courants politico-religieux dont ils sont issus. Acteurs d’un formidable bouillonnement utopique, ces groupes pensent des alternatives à la monarchie de droit divin, aux structures économiques et sociales héritées du féodalisme, et à la religion d’État. Ils prônent la propriété collective, la séparation de l’Église et de l’État, la démocratie politique, la liberté sexuelle…

Cette nouvelle édition propose une traduction actualisée et un appareil critique complet, qui permettent de mieux saisir les multiples enjeux de cette « révolte dans la Révolution » et font ressortir l’importance et l’actualité de l’ouvrage.

Christopher Hill (1912-2003) est, aux côtés d’E. P. Thompson et d’E. Hobsbawm, l’un des principaux historiens marxistes anglais, spécialiste de l’Angleterre du XVIIe siècle.

Laurent Curelly, qui a dirigé la présente édition, est professeur des universités en civilisation et littérature anglaises de la première modernité.

