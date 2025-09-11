Alexandre Marcinkowski, La Mystification lunaire. John Herschel et le canular de 1835.

À la fin de l’été 1835, un évènement extraordinaire met les États-Unis en effervescence. L’éminent savant John Herschel, alors en Afrique du Sud, confirme l’existence d’une vie sur la Lune grâce à la puissance d’un gigantesque télescope. Il aurait ainsi observé, durant plusieurs jours, une flore et une faune variées, jusqu’à découvrir des créatures ailées humanoïdes.

Cette découverte scientifique, rapportée par le New York Sun, provoque un bouillonnement éditorial sans précédent à la faveur de l’essor de la presse à un cent. Les différents articles du Sun, puis la brochure qui relatent l’extraordinaire observation, concomitants de la parution du « Hans Phaall » de Poe, connaissent un immense succès populaire puis gagnent, peu après, le continent européen. Il s’agit là d’une des plus grandes supercheries scientifiques de l’Histoire, le premier « canular lunaire ».

Avec la traduction de ces Découvertes dans la Lune, faites au cap de Bonne-Espérance par Herschel fils, l’engouement français prend le relais. La réception dans la presse suscite maints débats quant à la véracité d’une telle découverte et l’idée d’une vie extraterrestre sur la Lune se diffuse dans toute la société. Arago, Balzac, ou Herschel lui-même, s’indignent, à grand renfort de démonstrations scientifiques ou ironiques, de cette supercherie. Sans succès. Trente ans après, Jules Verne y fera allusion dans De la Terre à la Lune.

Si le sujet n’a pas manqué d’intéresser les historiens et journalistes anglo-saxons, l’introduction du canular en France, en revanche, n’a fait l’objet d’aucun travail de recherche. Entremêlant l’histoire de la presse et l’histoire des sciences, Alexandre Marcinkowski explore la face cachée de cette mystification. Il en montre la formidable diffusion dans le champ culturel : outre son adaptation en picard, le canular fait l’objet de vaudevilles, de dessins, de mentions dans les romans ou les nouvelles de l’époque, et inspire les paroles de nombreuses chansons. Se trouve ainsi retracée, la petite et la grande histoire de la première fake news d’ampleur à l’échelle occidentale, bien avant l’adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes par Orson Welles.

Pour lire un extrait du livre...

Chercheur indépendant, Alexandre Marcinkowski est l’auteur d’articles consacrés au rapport entre la science et la littérature de l’imaginaire. Il travaille actuellement sur l’émergence de la science-fiction française au XIXe siècle.

TABLE DES MATIERES

France

De la Terre à la Lune

Les Herschel ou la famille céleste

Grandir à l’ombre du télescope

Troubler l’enchantement du monde

Les débuts du « canard lunaire »

Objectif Lune

Batmen

Astronome anonyme ?

L’emballement médiatique

Faut-il croire ce que l’on n’a pas vu ?

La face cachée du fouriérisme

Charles Fourier et le vespertilio

Que la Lune est une Terre habitée ?

L’instruction par la science ?

Fictionnaliser la Lune au début du XIXe siècle

Théâtraliser l’astre des nuits

Moon Palace

Amérique

Frénésie lunaire

Locke, un charlatan au Soleil

Contre-offensive et démenti

« Canard » boiteux

The Day after

Aux sources de la mystification

Afrique du Sud

Des étoiles pour Sir John : Feldhausen.

De l’amusement à l’agacement

Herschel et la possibilité d’extraterrestres ?

Postérité

Bibliographie sélective

Remerciements

Annexe 1 : Chronologie médiatique.............................. 185

Annexe 2 : Arbre généalogique de la famille Herschel.... 200

Annexe 3 : Chansons...................................................... 203

Index des noms.............................................................. 227

Table des illustrations