Philippe Broussard, Le Photographe inconnu de l'Occupation.

« Dès que je les ai vues, en 2020, ces photos m’ont frappé par ce qu’elles montraient – le Paris occupé des années 1940 –, mais davantage encore par ce qu’elles ne montraient pas : la vie hors de l’image, le “hors-champ”, dit-on au cinéma. À quels oubliés de l’Histoire devions-nous ce trésor ? Qui étaient-ils pour oser défier ainsi les nazis ? »

Apprenant la découverte sur une brocante d’un mystérieux album de trois cent soixante-dix-sept photos prises clandestinement à Paris et en banlieue entre 1940 et 1942, Philippe Broussard, journaliste au Monde, se lance dans une enquête vertigineuse pour tenter d’en identifier l’auteur.

Pendant quatre ans, il scrute le moindre indice, tire le fil de pistes plus ou moins fiables, approchant peu à peu la vérité de cette histoire tragique dont les spécialistes de l’Occupation et de la Résistance ignorent tout.

Le succès des articles qu’il fait paraître, à l’été 2024, relance ses investigations. Philippe Broussard veut aller plus loin : reconstituer la vie de ce héros anonyme, mort en déportation, et de ses proches est devenu pour lui une obsession.

Dans une prose palpitante, il fait ici le récit complet de sa quête en même temps qu’il dévoile une centaine de photos de cet album miraculeusement retrouvé, mémoire matérielle d’un courage bouleversant.

Une série de rencontres avec l'auteur sont prévues dans différents lieux, à Paris et ailleurs, tout l'automne. Toutes les informations sont accessibles sur le site de l'éditeur.