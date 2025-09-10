Amelia Gamoneda (ed.), La experiencia sensible. Percepción, emoción y signo poético en la obra de Jacques Dupin

Una niebla de sentido envuelve a un mundo que se ofrece con franca rudeza a la experiencia sensible. La sola evidencia que cunde en la primera lectura de los poemas de Jacques Dupin es la de que no se otorgan a sí mismos la caución de ninguna delicadeza, sutileza o indulgencia que lenifique su dificultad de comprensión. Pero, de una sorprendente manera, las materialidades ásperas, los animales agresivos o las rústicas e incluso groseras acciones que enuncian los poemas abren su literalidad y dinamizan su sentido sin que el lector deba entrar en comprensión metafórica. La estrategia lectora unánime de este libro ha sido la de encarar mediante sensibilidad perceptiva y emotiva la desafiante extrañeza de ese mundo. Con tales armas, la poesía de Jacques Dupin se revela como una de las que con más vigor fluyen en los recientes cauces de lectura de lo literario: prospección cognitiva, inscripción ecológica, poeticidad desimbolizada. Una terna teórica para pensar la germinación de la piedra y el lenguaje.

Indice

Introducción

Amelia Gamoneda Lanza

Jacques Dupin: M’introduire dans ton miroir

Marta Cureses

Signer le signe. Violencia y cognición poética

Amelia Gamoneda Lanza

Aullar, morder, reptar y otras articulaciones animales de la percepción en la poesía de Jacques Dupin

Lorenzo Piera Martín

El cuerpo mineral de Jacques Dupin: piedra y paisaje emocional

Clemente Leparoux

Emotividad primera: Avellano de Jacques Dupin desde las teorías de la cognición encarnada y corporeizada

Benito García-Valero

Hacia una clarividencia soplada. La experiencia respiratoria en la obra de Jacques Dupin

Candela Salgado Ivanich

De la analogía a la literalidad de lo ambiguo

Pablo López Carballo y Rosa Benéitez Andrés