Le Japon dans les arts et la littérature. Autour de la photographie de Michael Kenna (Lycée Champollion, Grenoble)

Le lycée Champollion, en lien avec l’Université Grenoble Alpes, inaugure un cycle de journées d’étude internationales autour des différentes thématiques et techniques liées à la photographie de Michael Kenna (1953-…), photographe britannique exposé dans le monde entier.

Cette première journée d’étude vise à mettre en lumière une des sources d’inspiration majeures de son œuvre : la représentation du Japon. En effet, Michael Kenna a consacré de nombreuses expositions et monographies à la représentation du Japon comme en témoignent ses séries dédiées à l’île d’Hokkaïdo. Ses photographies en noir et blanc jouant sur les creux et les pleins ne sont pas sans rappeler les calligraphies japonaises et montrent combien la topographie du pays ainsi que les traditions artistiques ont pu inspirer sa créativité.

La première visite de Michael Kenna au Japon a eu lieu en 1987. Captivé aussi bien par les paysages que par la philosophie japonaise, il a ensuite arpenté l’archipel nippon lors de nombreuses pérégrinations étalées sur plus de 30 ans. Au fil des années, c’est le dépouillement même de la nature qu’il a retranscrit en un ensemble d’œuvres chromatiques, où la beauté des paysages rejaillit dans toute sa pureté. De Hokkaido à Honshu, des formations rocheuses aux statues de Bouddha sans oublier la campagne japonaise, les séries photographiques Forms of Japan (2022) mais également Japan. A Love Story (2024) mettent en exergue les formes épurées du Japon.

Nous vous invitons donc à suivre Michael Kenna dans ses explorations des multiples facettes du Japon et à retracer sa représentation dans les arts et la littérature.

Programme

9h-9h30 ouverture de la journéee d’étude

Modératrice: Sabine Troncin-Denis (agent européen Michael Kenna)

9h30-10h Matthieu Rivallin et Ronan Guinée (Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Paris)

«Présentation de la donation Michael Kenna à la MPP»

10h-10h30 Edouard de Saint-Ours (Musée Guimet, Paris)

«Haïkus d'Argent: l'exposition Michael Kenna au Musée Guimet»

Modératrice: Alice Berthon (MCF en études japonaises Université Grenoble Alpes, ILCEA4)

10h45-11h15 Morgane Pozo-Olivera (Université Grenoble Alpes)

«Regards croisés sur Michael Kenna et Nobuhiko Obayashi: Japon, de l’épure à l’excès»

11h15-11h45 Jessica Ragazzini (Université de Québec en Outaouais, Canada)

«Erotisme, deuil et excès: représenter le Japon autrement dans l’oeuvre photographique de Nobuyoshi Araki»

Modératrice: Sabine Troncin-Denis (agent européen Michael Kenna)

14h-14h30 Haely Chang (Hood Museum of Art, Etats-Unis) visio

“Michael Kenna’s Darkroom: Printing Japan”

14h30-15h Nesrine Elamine (artiste et commissaire d’expositions, Tunisie)

«Glissements du visible et du sensible: Michael Kenna au Japon»

15h-15h30 Jacline Moriceau (Langarts, Paris)

«Jardin et paysage japonais dans la photographie de Michael Kenna. Entre noir et blanc de lumière»

Modératrice: Alice Berthon (MCF en études japonaises Université Grenoble Alpes, ILCEA4)

15h45-16h15 Laurent Barrera (photographe, Toulon)

«Des influences du shintoïsme, du bouddhisme et de l'esthétique japonaise sur la pratique photographique»

16h15-16h45 Isabelle Martin-Pradier (Lycée Champollion, Grenoble)

«Voir deux fois: Yosuke Yamahata et Philippe Forest”»

16h45-17h clôture de la journéee d’étude