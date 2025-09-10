Les Trois Villes de Zola dans la "Bibliothèque de la Pleiade". Conférence de Jacques Noiray (Aix-en-Provence)

Les Trois Villes de Zola. Une trilogie publiée à la Pleiade

Vendredi 19 septembre | 18h30- 19h30

Avec Jacques Noiray, professeur émérite de l'université de Paris Sorbonne

Spécialiste des études zoliennes, le conférencier présentera Les Trois Villes d’Emile Zola. Ce roman narre le parcours spirituel de Pierre Froment, prêtre confrontant science et christianisme au cours de séjours à Lourdes, Rome et Paris. Paru dans la prestigieuse collection de La Bibliothèque de la Pleiade en mars 2025, le travail éditorial de Jacques Noiray se fonde notablement sur la transcription des manuscrits originaux conservés à la Méjanes

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales - Michel Vovelle

Tout public | Entrée libre dans la limite des places disponibles.