Mettre en prose, quoi qu’il en coûte ! Récits brefs et genres « autres » du XIIIe au XVIe siècle

Sous la direction de Maria Colombo Timelli, Martina Crosio et Barbara Ferrari

Ce volume est centré sur quelques « mises en prose » produites entre XIIIe et XVe siècle et leur diffusion, manuscrite et imprimée : Miracles de la Vierge, Vies de saint(e)s, Grantz Geanz, Ordene de Chevalerie, Sept sages de Rome, Isopet III, Nef des fous, Grant Olympe des histoires poëtiques.

Table des matières