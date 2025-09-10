Collectif
Nouvelle parution
Mettre en prose, quoi qu’il en coûte ! Récits brefs et genres « autres » du XIIIe au XVIe siècle

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2025
  • EAN : 9782406186335
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18635-9
  • 271 pages
  • Prix : 32
  • Date de publication :
Publié le

Sous la direction de Maria Colombo Timelli, Martina Crosio et Barbara Ferrari

Ce volume est centré sur quelques « mises en prose » produites entre XIIIe et XVe siècle et leur diffusion, manuscrite et imprimée : Miracles de la Vierge, Vies de saint(e)s, Grantz Geanz, Ordene de Chevalerie, Sept sages de Rome, Isopet III, Nef des fous, Grant Olympe des histoires poëtiques.

Table des matières