Annie Clément-Perrier
Au bord du silence. Dans l’intériorité des romans (Claude Simon, Jean-Paul Goux)
Paris, Classiques Garnier, coll. « Archives des lettres modernes », n° 305, 2025.
À travers la notion complexe du silence, cet essai instaure un dialogue lyrique et poétique entre Claude Simon et Jean-Paul Goux, deux écrivains majeurs de notre temps, afin de rendre sensibles les liens qui unissent leurs œuvres aux enjeux cependant si différents et d’en montrer les effets romanesques.