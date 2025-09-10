Annie Clément-Perrier

Au bord du silence. Dans l’intériorité des romans (Claude Simon, Jean-Paul Goux)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Archives des lettres modernes », n° 305, 2025.

À travers la notion complexe du silence, cet essai instaure un dialogue lyrique et poétique entre Claude Simon et Jean-Paul Goux, deux écrivains majeurs de notre temps, afin de rendre sensibles les liens qui unissent leurs œuvres aux enjeux cependant si différents et d’en montrer les effets romanesques.

Table des matières