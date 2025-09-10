Laurette Burgholzer & Lucie Doublet, L'Art du marionnettiste. Pratiques de transmission

Le marionnettiste est un acteur au travail singulier, alliant jeu, animation/manipulation, fabrication et dramaturgie. Au service de l'objet marionnettique, son corps et ses gestes s’ajustent à la diversité des formes : marionnettes à gaine, portées, à fils, hybrides, objets ou matières transformables etc.

À partir d’enquêtes de terrain et d’observations au sein de lieux de formation professionnelle menées par Laurette Burgholzer, de nombreux témoignages d’artistes-pédagogues français et internationaux, ainsi qu'un regard historique sur les arts de la marionnette proposé par Lucie Doublet, l'ouvrage explore les gestes, les outils ainsi que les principes de transmission et de création propres aux formations contemporaines de marionnettistes.

Richement illustré, ce livre propose des clés pour penser et transmettre le théâtre de marionnettes aujourd’hui.

Soutien à la publication : DGCA du ministère de la Culture ; Centre national du livre.

Les auteurs :

Laurette Burgholzer est chercheuse en arts du spectacle et plasticienne. Elle enseigne à l’université et au sein de formations artistiques, entre Paris, Stuttgart et Vienne. Docteur en études théâtrales, ses recherches portent sur les pratiques de transmission, les théâtres de la marionnette et du masque, et sur les transferts entre arts plastiques et scéniques.

Lucie Doublet codirige depuis 2020 le Théâtre aux Mains Nues à Paris. Docteur en philosophie, elle a enseigné pendant dix ans au lycée et à l’université. Elle est aussi auteur de textes littéraires et scientifiques, dont Emmanuel Levinas et l’héritage de Karl Marx. Sublime matérialisme (Otrante, 2021) et L’Émergence d’une île (Les Cahiers de l’Égaré, 2015).

Sommaire :

Introduction (par Laurette Burgholzer et Lucie Doublet) p. 8

Une histoire du théâtre de marionnettes (par Lucie Doublet)

Guignol p. 17

Du grotesque au sublime p. 22

Qu’est-ce qu’une marionnette ? p. 26

Animation et animisme p. 27

Double espace et quatrième mur p. 31

Un anti-théâtre ? p. 34

Les marionnettes, scène de l’utopie p. 37

Enseigner l’art du marionnettiste aujourd’hui (par Laurette Burgholzer)

Les faces cachées d’un patrimoine immatériel p. 45

Les écoles des arts de la scène : questionnements p. 48

Écoles de l’attention, de la résistance, de l’être hors de soi p. 52

Rapports entre technique et création, artisanat et art p. 54

La notion d’exercice p. 58

L’institutionnalisation des formations p. 62

Figures du maître p. 68

Construire sa pédagogie p. 70

Fonctions et postures du pédagogue p. 74

Transmettre les fondamentaux (par Laurette Burgholzer)

Les bons conseils p. 83

L’art de voir p. 85

Des corps qui s’engagent, transmettent et se dissocient p. 95

Se faire animer par la matière pour mieux la manipuler p. 104

Les arts plastiques au service de la scène p. 113

Entre sens du scalpel et lâcher-prise p. 129

Orienter les regards p. 138

Faire le poids dans le théâtre des centres de gravité p. 143

Grammaires et systèmes d’articulation dramatique p. 149

Une parole qui traverse le corps marionnettique p. 157

Déployer et habiter des espaces éloquents p. 165

Conclusion en permutation p. 183

Annexes

Notes p. 187

Glossaire p. 195

Notices biographiques des artistes-pédagogues p. 209

Bibliographie p. 217