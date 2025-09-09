Fabrice de Salies, La Culture

Culture – ce mot ancien désigne à l’origine le travail de la terre. Le terme évoque pourtant aujourd’hui différentes réalités, pour peu que l’on parle de la culture, d’une culture ou des cultures. On qualifie ainsi de « culturel » les collections du Louvre ou le film Titanic. Une culture ne se limite cependant pas à la production ni à la consommation d’objets artistiques, les danses des derviches tourneurs ou les tatouages maoris apparaissant comme des pratiques culturelles. On entend encore par « culture » l’ensemble des rites et coutumes propres à une communauté donnée, à partir desquels elle entend définir son identité afin de se distinguer d’autres groupes sociaux – qu’ils soient considérés comme différents, dominants ou encore « barbares ». À la croisée de l’individuel et du collectif, comment la culture en est-elle venue à caractériser tout ce qui est humain, par opposition à la nature ? Pourquoi parle-t-on si souvent aujourd’hui d’effondrement, de crise ou de réappropriation culturelle ? Les différences culturelles sont-elles des obstacles infranchissables ? Que signifie désormais se cultiver ?



Cette anthologie rassemble les plus grands textes sur la culture, d’Aristote à Foucault, en passant par Montaigne, Perrault, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Durkheim, Freud, Whorf, Césaire, Arendt, Huxley, Malraux, Lévi-Strauss, ou encore Descola.

