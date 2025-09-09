Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des nations

Peu d’ouvrages ont eu une influence aussi immédiate et profonde que les Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Chaque événement de notre époque ne cesse de retentir comme l’une de ses prophéties ou de ses variations. Quand Adam Smith (1723-1790) le fait paraître en 1776, il a peu publié et il est au soir de sa vie. Le livre se présente comme une enquête et un roman d’initiation où se trouve peint le tableau de l’activité humaine. Chaque contradiction de cette condition collective est débusquée puis analysée. À l’aide de concepts inédits, l’auteur établit dès lors une philosophie générale des lois naturelles sous-jacentes à tout désordre, car il faut en laisser s’exprimer les forces pour qu’au coeur de la discorde l’équilibre se dessine en un ordre libre et spontané.

Se découvre ainsi le système possible d’une politique venue du centre caché de la nature de toutes choses, une politique absolue et absolument souple, qui dissout l’agressive vanité des relations communes dans l’autorégulation vertueuse d’un dialogue universel. Il s’agit de rendre à soi-même la sympathie inhérente à cette économie naturelle, afin qu’elle se répande parmi les hommes et fasse prospérer leur travail parmi les nations. Adam Smith invente ici d’un même trait l’économie politique, la géopolitique et la philosophie de l’histoire.

Ce somptueux livre Sur la richesse des nations est l’oeuvre d’un esprit puissamment fondateur, à telle enseigne qu’après Adam Smith on ne parlera plus jamais de ce dont il a parlé sans d’abord parler de lui. Depuis deux siècles et demi, la hauteur de cette oeuvre ne cesse de raconter en détail le fonctionnement, les erreurs et le destin des civilisations. Bien au-delà de Marx, Adam Smith est l’auteur qui, dans le silence, a le plus influencé et qui influence le plus ceux dont les décisions pèsent sur la marche du monde.



Les traductions complètes de ce grand livre sont peu nombreuses. Et en dépit de leur inélégance les récentes traductions ne gagnent guère en précision. La traduction la plus belle et la plus fidèle est celle de Germain Garnier soigneusement révisée par Adolphe Blanqui. Introduite et annotée par les grands auteurs de la pensée économique moderne (Blanqui, McCulloch, Malthus, Mill, Ricardo, Sismondi, Say…), voici en son intégralité la meilleure édition de ce chef-d’oeuvre, car elle était introuvable.

Pour feuilleter l'ouvrage...