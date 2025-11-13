Susan Sontag, Le style Camp (rééd.)

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy Durand

Qu’est-ce que le « Camp » ?Une façon de voir le monde autant qu’une manière d’être, selon Sontag. Cet art de valoriser l’artifice pourrait avoir pris corps pour la première fois dans Les fourberies de Scapin, de Molière, en 1671, autour de la figure de Louis XIV. Mozart, Greta Garbo et sa beauté androgyne, le film King Kong de 1933… tous incarnent la sensibilité Camp – un mélange d’extravagance, de ludisme et de sérieux. Le Camp, en tant que subversion des normes sexuelles, est aussi une forme d’expression et un regard propres aux communautés queers

.À travers Le style Camp et Culture et sensibilité d’aujourd’hui, Susan Sontag théorise notre « nouvelle sensibilité » et redéfinit la fonction de l’art depuis la révolution industrielle. Premiers textes critiques à abolir les frontières entre « haute » et « basse » culture, ces deux essais emblématiques comptent parmi les plus influents des années 1960 et ont fait de Susan Sontag une véritable sensation littéraire.