Susan Sontag, À propos des femmes

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru

Préface de Merve Emre

« Peut-être esquivera-t-elle d’une plaisanterie, ou refusera-t-elle de répondre avec une indignation mutine. “Ce n’est pas le genre de question qu’on pose à une dame !” Ou bien, après un instant d’hésitation, embarrassée mais bravache, il est possible qu’elle dise la vérité. Ou qu’elle mente. De toute façon, ni la vérité, ni l’esquive, ni le mensonge ne la soulageront du caractère désagréable de la question. Pour une femme, se voir contrainte d’avouer le nombre de ses années est, passé un certain âge, toujours une petite épreuve. »

Ce recueil rassemble pour la première fois les textes les plus importants sur la condition féminine publiés par Susan Sontag dans les années 1970, un moment d’effervescence conceptuelle sur cette question. Elle y écrit sur la beauté, le vieillissement féminin, la sexualité et le pouvoir, se révélant être une pionnière dans la lutte pour une véritable égalité, tout en restant l’écrivaine polémique qu’elle a toujours revendiqué être. Elle y discute de manière vive avec d’autres penseuses féministes, comme Adrienne Rich.

Car ces textes sont aussi l’occasion pour Sontag de s’engager, de se livrer sur son parcours singulier et de dévoiler ce que signifie pour elle de vivre en tant que femme.À propos des femmes s’oppose à toute forme d’apaisement, appelant à une libération des femmes et à un bouleversement de l’ordre établi par ceux qui exercent le pouvoir. Par ses observations et ses revendications, ce recueil est plus actuel que jamais pour tout discours féministe. Une clé indispensable pour comprendre la modernité, par l’une des intellectuelles les plus originales du xxe siècle.

—

Revue de presse (éditeur) :

« L’un des éléments les plus intéressants et les plus subversifs de ce recueil, c’est que Sontag émet des critiques sur “les féministes” tout en écrivant d’ardentes réflexions féministes. Elle est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement. Sontag elle-même considère ce positionnement complexe comme une force : on peut agir en toute indépendance lorsqu’on est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’une idéologie politique. » — The Atlantic

« On ne doit pas considérer À propos des femmes comme une diatribe furieuse, mais comme un recueil caractérisé par une sagesse pleine de lucidité. Et si Sontag ne propose pas de solutions faciles, ses réflexions sont étayées par un optimisme qui permet de croire que les choses peuvent changer pour le mieux. » — The Guardian

« Plus de quarante ans après leur publication initiale, ces réflexions restent d’actualité et constituent une fenêtre sur un esprit brillant dont l’analyse n’a pas perdu de son pouvoir de provocation. » — Publishers Weekly