Vacataire pour cours de français D.U. PaRéO Cergy Paris Université

Nous recherchons un.e enseignant.e pour assurer les cours suivants au sein du DU PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter), parcours Humanités :

- Français écrit : 2 heures / semaine

- Français oral : 2 heures / semaine

L’objectif de ces cours est de renforcer l’expression écrite et orale des étudiants du DU Paréo.

Français écrit : travailler l’argumentation et la rédaction par l’intermédiaire de courts travaux d’écriture (récits d’imagination, écrits argumentatifs), l’enseignant pourra s’appuyer sur différents supports écrits (presse, littérature…). Le cours aura aussi pour objectif de revoir avec les étudiants les difficultés de la langue française.

Français oral : l’objectif est de permettre aux étudiants de gagner en assurance à l’oral et d’adopter une posture propice à la prise de parole par l’intermédiaire d’exposés. Le cours sera aussi l’occasion de travailler l’écoute et l’interaction entre les étudiants.

Le DU Paréo est une formation d’un an à destination des néo-bacheliers. L’objectif est de renforcer les savoirs disciplinaires et méthodologiques tout en proposant un accompagnement à l’orientation pour permettre aux étudiants d’entrer sereinement dans le supérieur et de trouver leur voie.

Les cours débutent le lundi 29 septembre et se termine la première semaine d’avril.

Contact : Marie Delannoy, responsable pédagogique du DU PaRéO : marie.delannoy@cyu.fr