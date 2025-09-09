Simon Leys, Orwell ou l'horreur de la politique (réed.)

De George Orwell, le lecteur français connaît surtout le prophétique 1984, terrifiante description de la société totalitaire, et La Ferme des animaux, féroce satire du monde soviétique. Pourtant, sa vie et son travail ne sauraient se résumer à ces deux chefs-d’œuvre, aussi visionnaires soient-ils.

Car chez Orwell, l’œuvre et l’homme ne font qu’un. Dans cet essai, Simon Leys décortique la théorie politique « d’un homme déterminé à tout prix à énoncer des vérités pas bonnes à dire » en montrant que sa critique du totalitarisme s’arme d’un socialisme débarrassé « de ses lâchetés et de ses sottises » et ne peut être comprise qu’avec celle du capitalisme.

Tordant le cou aux idées reçues, il dresse le portrait d’un homme discret dont les écrits sont, à chaque instant de son existence, cautionnés par les actes.

