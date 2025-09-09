Emmanuel Carrère, Vers le réel II. Oeuvres choisies (éd. Quarto)

Trois portraits : Philip K. Dick, Édouard Limonov, saint Luc. Un écrivain de science-fiction, devenu fou pour comprendre la folie du monde. Un aventurier russe, errant dans les décombres du communisme. Un médecin grec, auteur d’un des quatre récits appelés Évangiles, par quoi nous connaissons le personnage le plus mystérieux de l’Histoire, Jésus de Nazareth. Trois façons d’illustrer la formule d’un célèbre psychanalyste : « Le réel, c’est quand on se cogne. »