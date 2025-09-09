Arsène Darmesteter, Le Talmud

De Marx à La Belle époque

L'antisémitisme et l'affaire Dreyfus.

"Rien n’égale l’importance du Talmud, si ce n’est l’igno­rance où l’on est à son égard. On sait vaguement que c’est une œuvre immense, étrange, bizarre encore, où l’on voit amassées, dans l’incohérence du plus complet désordre, toutes sortes de connaissances plus ou moins exactes, de rêveries et de fables. Mais on ne s’est pas dit que c’est un fait humain dont la genèse et le développement sont humains et peuvent être ramenés à des lois, et qu’ainsi il a droit à l’analyse scientifique.” Les travaux linguistiques d’Arsène Darmesteter (1846-1888), en particulier La Vie des mots et son Dictionnaire historique ont laissé dans l’ombre son exceptionnelle contribution à la science du judaïsme. Cet essai de jeunesse, d’une clarté et d’une érudition sans égales, étudie la genèse et la structure du Talmud dans un esprit critique qui n’est jamais dénigrant. Il constitue l’une des meilleures introductions à la lecture de cette œuvre. Préface de Moshé Catane.