David Hume, De la norme du goût

Édition dirigée par : Hélène Vuillermet

Dossier : Céline Bonicco-Donato

Traduction (Anglais) : Renée Bouveresse

Au cœur du jugement esthétique, pointe Hume, réside un paradoxe. Nous constatons facilement que les goûts varient selon les époques, les lieux et les individus ; et pourtant nous ne pouvons nous contenter d’une position entièrement relativiste : tous les goûts, jugeons-nous également, ne sevalent pas. Comment concilier ces deux observations ? Et, s’il existe un « bon goût », comment le reconnaître ?

