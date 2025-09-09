Bourses Anny Antoine et Louis Koopman

La KB, Bibliothèque nationale et la Fondation Fonds Anny Antoine/Louis Koopman proposent deux bourses pour la recherche scientifique sur la collection Anny Antoine/Louis Koopman, une collection de littérature française, de typographie et de livres d’artistes à rayonnement international.

Les étudiants et les jeunes diplômés peuvent s’inscrire dès aujourd’hui. Les études dans le domaine de la culture, de l’art et de l’histoire du livre des XXe et XXIe siècles ainsi que de la littérature française sont les bienvenues. La forme peut être discutée, par exemple des publications [web], des présentations, des projets artistiques, des blogs, des vidéos, etc.

Deux bourses



Bourse Anny Antoine : 10 000 €, disponible une fois par an.

Bourse Louis Koopman : 5 000 €, disponible deux fois par an.

Ces deux bourses peuvent être complétées par une aide pour les frais de déplacement et de séjour liés à des recherches dans d’autres collections néerlandaises ou étrangères.

Pour plus d’informations, consultez le site web : https://collecties.kb.nl/collecties/collectie-antoine-koopman/reglement-anny-antoine-louis-koopman-stipendia.

Collection Anny Antoine/Louis Koopman



La collection a été léguée à la KB par Louis Koopman (1887-1968) en l’honneur de sa fiancée Anny Antoine (1897-1933). À l’origine, la collection était axée sur la littérature française moderne, mais elle s’est développée au fil des ans pour devenir une collection de typographies et de livres d’artistes exceptionnels, accordant une attention particulière aux collaborations internationales entre éditeurs et artistes. La collection compte plus de 10 000 ouvrages, dont une partie peut être consultée sur le site web de la KB.

Procédure



Les candidatures pour l’une ou l’autre de ces bourses doivent être soumises avant le 31 octobre 2025. Voir le règlement pour plus d’informations. Elles seront évaluées par le Conseil consultatif scientifique et approuvées par le Conseil d’administration de la fondation. Les candidats seront informés de la décision dans les plus brefs délais.

Pour toute information ou inscription, veuillez contacter le conservateur de la collection, Paul van Capelleveen: paul.vancapelleveen@kb.nl.

—

Illustration: Franck Venaille, Melancholia. Illustrations en filigrane par Monique-Mathieu Frénaud, sur papier à la main cloisonné de Michel Guet. Bussy le Grand: m.m. éd. [Monique Mathieu-Frénaud], 2001.