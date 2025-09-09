Je est un Alien : autour de l'oeuvre de Laurent Herrou

Journée d’étude

« Je est un Alien : autour de l’œuvre de Laurent Herrou »

Organisée par Sylvie Loignon (UPPA – ALTER, UR 7504)

L’œuvre de Laurent Herrou qui compte 21 ouvrages publiés à ce jour, se présente d’abord sous l’angle des écritures du moi : autofiction, journal, textes autobiographiques et plus récemment « auto-science-fiction ». Ces variations autour du « je » suggère la difficile approche d’une identité plurielle où se donne à voir une part de féminité, comme le montre le premier livre de l’auteur : Laura.

Ainsi, si selon la célèbre formule de Rimbaud « je est un autre », Laurent Herrou rejoue plus radicalement cette identité qui en passe par l’autre, cette « ipséité » (Ricoeur) étroitement associé au récit. « Je est un Alien », ainsi s’affirme la question de l’altérité en soi, ce qui n’est pas sans altérer la forme autobiographique telle qu’elle a été théorisée par Philippe Lejeune. Ce sont non pas seulement les limites génériques et identitaires qui sont questionnées ici, mais aussi les limites entre le factuel (qui définit traditionnellement l’autobiographie) et le fictionnel.

À ce titre, « Je est un Alien » oriente également l’approche de l’œuvre vers une sorte de fascination pour la saga cinématographique Alien dont le premier volet réalisé par Ridley Scott sort en 1979. Si Laurent Herrou a analysé pour la revue en ligne Diacritik certains aspects de cette saga, cet intérêt cristallise plusieurs questions essentielles à son œuvre :

- la représentation de soi et le rapport au corps, souvent perçus comme monstrueux,

- la dimension mythologique qui traverse l’ensemble de l’œuvre,

- la métamorphose,

- le détour de et l’apport de l’image (cinéma, photographie particulièrement),

- l’opposition ou la complémentarité masculin / féminin et la question plus large du « trouble dans le genre » (Butler)

- la question de la filiation – au propre comme au figuré : quelles sont les filiations littéraires, les influences (Dustan, Guibert, Duras, Angot, Woolf, Frank Herbert…) ?

Ces différentes questions – qui ouvrent sur des problématiques non pas seulement proprement littéraires mais aussi sociétales – seront abordées lors de la journée d’étude. La présence de l’écrivain lors de cette journée sera l’occasion pour les étudiants, les collègues et le public présents d’entrer dans l’atelier de l’écrivain contemporain, de partager avec lui ses différentes expériences (résidence d’écrivain notamment…), de l’entendre lire des extraits de ses textes. Cet Alien qu’est le « je » de l’écrivain, on le voit, est peut-être bien le garant d’un partage véritable et de la possibilité d’une communauté.

—

Programme

Vendredi 7 novembre 2025

Salle 318 (2e étage) – Bât. Lettres

9h : Accueil des participants

9h15 Sylvie Loignon :

Introduction à la journée d’étude

9h30 Michel Braud (UPPA – ALTER, UR 7504) :

« Un Alien ordinaire »

10h Arnaud Genon (Inspé de Strasbourg – ILLE, UR 4363) :

« Éthique et esthétique du tout dire : les journaux de Laurent Herrou ou l’art de l’exhibition »

10h30 Carine Roucan (Université Le Havre Normandie – GRIC, UR 4314) :

« Laurent Herrou est UN écrivain, point ! »

Discussion et pause-café

11h30 Lecture par Laurent Herrou d’extraits choisis

12h : Déjeuner

14h15 : Entretien de Laurent Herrou avec Josyane Savigneau (Le Monde)

Discussion et pause-café

15h45 Karen Ferreira- Meyers (University of Eswatini) :

« De Nina à l’extraterrestre : Laurent Herrou et la frontière autofictionnelle – Entre l'étrangeté et la réinvention de soi »

16h15 Émilie Ollivier (Université de Nantes – LAMO, UR 4276) :

« Aliénation théâtrale et diffusion du je »

16h45 Mélissa Thériault (Université du Québec à Trois-Rivières) :

« Alien et alliés : comment les extra-terrestres viennent à notre rescousse malgré nous dans la fiction »

Discussion

Fin de la journée d’étude.