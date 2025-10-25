"À la recherche du style. De la figure aux représentations". Soutenance HDR d'Ilaria Vidotto (en Sorbonne)

Ilaria Vidotto soutiendra sa soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches le lundi 17 novembre, à 14h,

dans la Salle des Actes de la Sorbonne (entrée par le 17, rue de la Sorbonne).

Le dossier présenté s'intitule À la recherche du style. De la figure aux représentations,

et comporte un essai inédit intitulé Penser les œuvres de jeunesse. Enjeux stylistiques, littéraires et sociopoétiques.

Le jury sera composé de :

Geneviève HENROT SOSTERO, Professeure à l’Université de Padoue

Emmanuelle KAËS, Maîtresse de conférences HDR à l’Université de Tours

Gilles PHILIPPE, Professeur à l’Université de Lausanne

Nathalie PIÉGAY, Professeure à l’Université de Genève

Christophe PRADEAU, Professeur à Sorbonne Université

Christelle REGGIANI, Professeure à Sorbonne Université (Garante)