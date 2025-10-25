"À la recherche du style. De la figure aux représentations". Soutenance HDR d'Ilaria Vidotto (en Sorbonne)
Ilaria Vidotto soutiendra sa soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches le lundi 17 novembre, à 14h,
dans la Salle des Actes de la Sorbonne (entrée par le 17, rue de la Sorbonne).
Le dossier présenté s'intitule À la recherche du style. De la figure aux représentations,
et comporte un essai inédit intitulé Penser les œuvres de jeunesse. Enjeux stylistiques, littéraires et sociopoétiques.
Le jury sera composé de :
Geneviève HENROT SOSTERO, Professeure à l’Université de Padoue
Emmanuelle KAËS, Maîtresse de conférences HDR à l’Université de Tours
Gilles PHILIPPE, Professeur à l’Université de Lausanne
Nathalie PIÉGAY, Professeure à l’Université de Genève
Christophe PRADEAU, Professeur à Sorbonne Université
Christelle REGGIANI, Professeure à Sorbonne Université (Garante)