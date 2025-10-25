Horizons écopoétiques et écocritiques dans le monde hispanique contemporain (Dijon)

L’association Hispanística XX organise son colloque biennal les 13 et 14 novembre prochains à l’Université Bourgogne Europe.

La thématique retenue pour cette édition portera sur les pensées du vivant et les approches écocritiques.

Les conférences plénières seront assurées par le philosophe Jean-Philippe Pierron et la poétesse Martha Asunción Alonso.

Programme et informations :

https://til.ube.fr/wp-content/uploads/2025/09/HEE-programme.pdf