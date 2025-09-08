Péguy et les images (Sorbonne)

Péguy et les images

Colloque organisé les 9 et 10 octobre 2025, à Sorbonne Université.

Organisation : Sarah AL-MATARY, Clément GIRARDI et Alexandre de VITRY

—

Jeudi 9 octobre 2025

9h00 Accueil des participants et introduction

Usages de l’image

9h30 Denis LABOURET, « De la situation faite à l’image par Péguy face au monde moderne »

10h00 Sarah AL-MATARY, « Hygiène de l’image chez Péguy »

10h30 Camille CREYGHTON, « Image et imagination historique : Péguy, Michelet, Huizinga »

Théâtralités

11h30 Anthony GLAISE, « Visions péguystes de l’image théâtrale »

12h00 Ondine PLESANU, « Les images péguyennes de l’Histoire et de la Mémoire dans l’adaptation scénique de Clio par Valérie Aubert »

Image et vérité

14h00 Anthony FENEUIL, « La vraie image (Véronique) et l’iconoclasme de Péguy »

14h30 Frédéric WORMS, « L’image vitale : Bergson, Péguy et nous »

15h00 Tania VLADOVA, « L’image écrite chez Péguy comme vecteur du réel »

16h00 Performance de Charles Pennequin

—

Vendredi 10 octobre 2025

Image et poésie

9h00 Michel MURAT, « Rythme des images, fil de la pensée »

9h30 Bernard VOUILLOUX, « L’image dans la tapisserie »

Montrer, enseigner, édifier

10h30 Marie GIL, « L’image repliée de la parabole dans le Porche du mystère de la deuxième vertu »

11h00 Clément GIRARDI, « Faire-écran et pédagogie des images chez Péguy »

Techniques

13h30 Céline BARRAL, « Raccourcis péguystes »

14h00 Nicolas FAGUER, « “Le lac profond qui reflète la haute forêt”. Dilatations de la pratique de la similitude chez Péguy »

14h30 Christelle REGGIANI, « Péguy, l’écriture-cinéma »

Péguy mis en images

15h30 Dominique ANCELET-NETTER, « Péguy en 1e de couverture, images choisies des biographies et des revues »

16h00 Oriana GATICA-DEMEY, « Péguy semeur d’images. Les éditions illustrées de la Présentation de la Beauce, 1944-1964 »

16h30 Alexandre de VITRY, « De la “gérance” des images : illustration et ornementation aux Cahiers de la Quinzaine »

Clôture

17h00 Conférence par Sylvie PATRY, conservatrice générale du patrimoine, musée d’Orsay (sous réserve).

—

Sorbonne-Université, Salle des Actes, rue Victor Cousin, 75005 Paris

Nous attirons l'attention des personnes souhaitant assister au colloque sur le fait que leur entrée en Sorbonne ne peut se faire que sur la base d'une inscription au préalable à l'adresse suivante, à faire parvenir au plus tard 48h avant le début de l'événement : girardi.clement@gmail.com