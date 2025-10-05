​Un soir de beuverie, Charles Baudelaire rentre chez lui, titubant dans les rues de Paris, lorsqu’il trébuche sur un corps… sans tête. Et le voilà pris malgré lui dans une toile d’araignée tissée par le diable lui-même ! Entouré de personnages plus extravagants et inquiétants les uns que les autres, comme le Ratier vivant dans les égouts, une vieille concierge nymphomane, un ancien truand reconverti en curé qui parle bruxellois à une poupée déguisée en Sainte Vierge, le poète va devoir mener sa première enquête en tant que détective. Nadine Monfils inaugure avec La Femme sans tête. Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire (Seuil) une nouvelle série de mystères 100% belge.

