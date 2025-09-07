Karelle Ménine, Bleuir l'immensité. Les cahiers Gabbud ou la poésie graphique d’un jeune berger qui prit son temps

Le troisième titre de la collection archVives prend pour objet les carnets de rapport tenus entre 1952 et 1955 par la Sœur principale de l’Hôpital de Loëx, dans le canton de Genève. C’est alors un lieu controversé, qui reçoit des malades chroniques et des incurables. On y meurt, trop aux yeux des autorités de l’Hôpital cantonal — faute, déjà, de pouvoir disposer d’un personnel hospitalier suffisant. À l’Hôpital de Loëx, ce sont des Sœurs protestantes envoyées par la Maison des Diaconesses de Berne qui gèrent l’établissement.

Dans ses carnets de veilleuse, la Sœur informe sa Directrice sur l’état des pensionnaires, sollicite son avis sur la meilleure façon de régler leur cohabitation, veille au renouvellement et à l’entretien du matériel, traite des questions liées au personnel soignant, fait état de brèves scènes de vie.

Ces rapports ont aussi une tout autre dimension: on y lit quelques fois cette adresse: « Cher carnet », ainsi que de rares apostrophes à Dieu. Ils ouvrent un accès particulier à l’intimité de la Sœur et mettent autour d’elle un ciel, une chambre, un espace de pensée et une vie intérieure. Tout se lit dans ces quelques notes: la croyance et l’estime, le doute, la joie, la vie saisie en peu de mots. Mais ces carnets témoignent aussi d’un souci de l’autre, d’un soin constant qui fait traverser à la Sœur principale les jours et les nuits et l’accompagne dans le moindre de ses gestes — malgré la maladie, la mort, la folie. C’est enfin la découverte du potentiel de transfiguration de l’écriture, qui cache dans ses plis les menus trésors du quotidien.

La vie qu’expriment ces simples « rapports » a fasciné Pierrine Poget, qui redouble dans ses propres Carnets d’une veilleuse, par son écriture subtile, le soin qu’a su déployer la Sœur principale auprès du petit monde qui l’entourait, et restitue par le contraste des temps, par une adresse pleine d’intelligence et de sensibilité à la Sœur principale, toute la valeur de cette fondamentale présence à l’autre, la valeur de cette attention qui donne sens aux relations humaines.