Rencontre avec Charles Stépanoff pour Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l'humain (en ligne)

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans organise, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche" une rencontre

avec l'anthropologue Charles Stépanoff pour son livre

Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l'humain (La Découverte)

La séance aura lieu le mardi 21 octobre 2025 de 18h à 19h30 (1h de présentation, 1/2h d'échanges)

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

—

"Comment nous relions-nous à notre environnement et comment nous en détachons-nous ? Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des sociétés dont les rapports au milieu vivant se sont appauvris au point de menacer notre monde de devenir inhabitable ?

On a longtemps défini les humains par les liens les unissant les uns aux autres. Or ils se distinguent aussi par les relations singulières qu'ils établissent au-delà d'eux-mêmes, avec les animaux, les plantes, le cosmos. Sur tous les continents, chasseurs-cueilleurs, horticulteurs ou pasteurs nomades interagissent de mille manières avec une multitude d'autres êtres. Partout, les groupes humains s'attachent affectivement à des animaux qu'ils apprivoisent et avec lesquels ils partagent habitat, socialité et émotions. Notre ouverture à l'altérité va même plus loin. Nous établissons des relations fortes avec les esprits des montagnes et des fleuves, avec des dieux ou des ancêtres. Nous sommes étonnamment polyglottes, capables d'échanger avec un oiseau, une étoile, un esprit. Longtemps ignorée, cette disposition apparaît fondamentale dans le rapport singulier que nous avons construit avec notre environnement au fil des millénaires.

En s'appuyant sur l'anthropologie évolutionnaire, l'archéologie, l'histoire, l'ethnographie et ses propres enquêtes de terrain menées en Sibérie et en France, Charles Stépanoff compare différents contextes anciens et actuels, proches et lointains, où les humains s'attachent d'autres espèces. Au fil d'un parcours captivant qui l'amène à repenser intégralement des phénomènes fondamentaux comme le processus de domestication, la genèse des hiérarchies ou la construction des États prémodernes, il explore cette question inédite : comment les attachements au milieu vivant transforment-ils les organisations sociales ? "

Extraits en ligne: https://www.calameo.com/read/0002150221f0c81276447

Critique dans Le Monde: https://www.lemonde.fr/livres/article/2024/09/11/attachements-habiter-le-monde-autrement-avec-charles-stepanoff_6313349_3260.html

Critique sur le site En attendant Naudeau: https://www.en-attendant-nadeau.fr/2024/11/26/un-attachant-primate-charles-stepanoff/

Entretien avec Charles Stépanoff sur France Culture