Elara Bertho, Conakry. Une utopie panafricaine. Récits et contre-récits 1958-1984

Cet ouvrage raconte comment les récits ont structuré la Révolution guinéenne, autrement dit comment l’État guinéen a construit une machine narrative pour asseoir son utopie politique panafricaine et anticoloniale. Trouvant son point d’ancrage mythique dans le « non » adressé par Sékou Touré au Général de Gaulle lors du référendum de 1958 appelant à la création d’une nouvelle « Communauté » franco-africaine, ce régime a d’abord suscité beaucoup d’enthousiasme, rassemblant un temps à Conakry de grands intellectuels et artistes du monde entier tels que Miriam Makeba, Maryse Condé, Stokely Carmichael, Djibril Tamsir Niane et Fodéba Keïta.

Mais ce livre décrit également l’envers du décor : dans les cahiers intimes, dans des bribes de poèmes, dans des carnets de notes se racontent, au quotidien, d’autres récits, ceux de la propagande, de la répression et des purges politiques, de l’atmosphère de terreur et de l’arbitraire du pouvoir. Aucune de ces deux faces, l’endroit, l’envers, n’est plus vraie ou plus fausse : elles fonctionnent ensemble.

Elara Bertho écrit au plus près des voix des acteurs. Elle nous livre une histoire sensible de la Guinée contemporaine, des circulations transatlantiques des artistes et des idées, mais également une réflexion sur les mémoires contrastées des dictatures socialistes.