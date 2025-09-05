Bourse de recherche Pierre Loti

Thématiques de recherche proposées

Master (M1 et M2)

Les convictions politiques de Pierre Loti — une étude documentée et scientifique de ses prises de position.

Doctorat

La recherche esthétique et le goût du décor chez Pierre Loti (incluant le goût du délabrement, du passé, la marque du temps, le dandysme…).

Les bénéficiaires auront un accès privilégié aux archives et fonds conservés à Rochefort (Archives municipales, Médiathèque, Musées) pour mener leurs travaux.



Montant de la bourse

Étudiants en Master

1 000 euros versés en une seule fois pour l’année universitaire 2025-2026.

Étudiants en Doctorat

2 000 euros par an pendant 3 ans, versés après validation annuelle d’un compte-rendu de recherche par le directeur de thèse.

Engagements des lauréats

Les étudiants sélectionnés s’engagent à :

Mener leurs recherches à partir de documents d’archives originaux ;

Remettre à la Ville de Rochefort un mémoire validé par leur encadrant universitaire, ou une preuve de soutenance ;

Pour les doctorants : présenter leurs travaux lors d’une conférence publique à Rochefort.

Une convention précisant les conditions de la bourse sera signée avec la Ville. En cas d’abandon ou de non restitution des travaux, la bourse pourra être remboursée.

Date limite de candidature : 21 novembre 2025

Les dossiers seront étudiés par un comité d’attribution composé d’élus, d’experts scientifiques et de responsables municipaux.

Renseignements : affaires.culturelles@ville-rochefort.fr